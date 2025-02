Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Премия "Грэмми" (Grammy), высшая награда в музыкальной индустрии, была вручена на церемонии в воскресенье, передает УНН.

На 67-й церемонии вручения премии в Лос-Анджелесе, главной звездой вечера стала Бейонсе. Ее альбом Cowboy Carter получил получил получил четыре самые престижные награды, включая "Альбом года". Она стала первой темнокожей женщиной, получившей эту награду за последние 26 лет.

Среди номинантов на статуэтку была украинская певица Jerry Heil. Она была в категории "Лучшая песня о социальных изменениях" с песней "All Eyes On Kids".

Однако жюри выбрали победительницей песню "Deliver", которую поют американские музыканты Иман Джордан, Рой Гартрелл, Тим Джонс и Ариэль Лох.

Не обошлось и без скандалов.

Канье Уэст и Бьянка Ценсори появились на красной дорожке и ошеломили всех. Бьянка предстала в полностью прозрачном платье.

Как сообщил источник Page Six, Канье Уэст и Бьянка Ченсори были выведены из церемонии "Грэмми-2025" после того, как они сделали свой шокирующий дебют на красной дорожке.

Инсайдер объясняет, что полицейские вывели пару после "безумного момента, когда они вышли на ковровую дорожку в одежде", которая, как нам сказали, "была попыткой повторить обложку альбома „Vultures"".

На обложке альбома Уэста 2024 года "Vultures 1" изображена Ценсори, стоящая спиной вперед в одних только высоких сапогах и крошечном куске ткани, который прикрывает ее ягодицы.

Это было бы первым посещением церемонии награждения Уэстом за десятилетие. В последний раз он присутствовал на этом мероприятии в 2015 году, но с тех пор не возвращался.

Как сообщает Pitchfork, список победителей в категориях выглядит так:

АЛЬБОМ ГОДА:

Победитель: Бейонсе - Cowboy Carter;

- Андре 3000 - Новое голубое солнце;

- Сабрина Карпентер - Short n' Sweet;

- Charli XCX - Брат Брат;

- Джейкоб Кольер - Djesse Vol. 4;

- Билли Айлиш - Hit Me Hard and Soft;

- Чаппелл Роан - Взлет и падение принцессы Среднего Запада;

- Тейлор Свифт - The Tortured Poets Department.

ПЕСНЯ ГОДА:

- Бейонсе - Texas Hold 'Em;

- Билли Айлиш - Birds of a Feather;

- Чаппелл Роан - Удачи, малыш

ПОБЕДИТЕЛЬ: Кендрик Ламар - Not Like Us;

- Леди Гага и Бруно Марс - Die With a Smile;

- Сабрина Карпентер - Please Please Please Please;

- Шабузей - Барская песня (Типси);

- Тейлор Свифт с участием Post Malone - Fortnight.

ЗАПИСЬ ГОДА:

- The Beatles - Now and Then;

- Бейонсе - Texas Hold 'Em;

- Билли Айлиш - Birds of a Feather;

- Чаппелл Роан - Удачи, малыш

- Charli XCX - 360.

ПОБЕДИТЕЛЬ: Kendrick Lamar - Not Like Us;

- Сабрина Карпентер - Эспрессо;

- Тейлор Свифт с участием Post Malone - Fortnight.

ЛУЧШЕЕ ПОП-ИСПОЛНЕНИЕ ДУЭТОМ/ГРУППОЙ:

- Ариана Гранде, Бренди и Моника - The Boy Is Mine - ремикс;

- Бейонсе с участием Post Malone - Levii's Jeans;

- Charli XCX и Билли Айлиш - Guess;

- Грейси Абрамс с участием Тейлор Свифт - США;

ПОБЕДИТЕЛЬ:

- Леди Гага и Бруно Марс - Die With a Smile;

- Тейлор Свифт и Пост Малон - Fortnight;

ЛУЧШИЙ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ ПОП-АЛЬБОМ:

ПОБЕДИТЕЛЬ: Шакира - Лас Мухерес;

- Я Але Льоран

- Анита - Фанк-поколение;

- Луис Фонси - Эль Виахе - Кенни Гарсия - Гарсия;

- Kali Uchis - Орхидеи.

ЛУЧШИЙ НОВЫЙ АРТИСТ:

- Бенсон Бун;

- Доечи.

ПОБЕДИТЕЛЬ: Чаппелл Роан

- Кхруангбин;

- Рей;

-Сабрина Карпентер;

-Ша

-Тедди Свимс.

ЛУЧШИЙ КАНТРИ-АЛЬБОМ:

ПОБЕДИТЕЛЬ:

- Бейонсе - Cowboy Carter;

- Крис Степлтон - Higher;

- Кейси Масгрейвс - Deeper Well;

- Лейни Уилсон - Whirlwind;

- Пост Малон - Ф-1 Триллион.

ЛУЧШИЙ ВОКАЛЬНЫЙ ПОП-АЛЬБОМ:

- Ариана Гранде - Eternal Sunshine

- Билли Айлиш - Hit Me Hard and Soft

- Чепел Роан - Взлет и падение принцессы Среднего Запада

ПОБЕДИТЕЛЬ: Сабрина Карпентер - Short n' Sweet

- Тейлор Свифт - The Tortured Poets Department

ЛУЧШИЙ РЭП-АЛЬБОМ

- Common & Pete Rock - The Auditorium Vol. 1

ПОБЕДИТЕЛЬ: Doechii - Alligator Bites Never Heal

- Eminem - The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)

- Future & Metro Boomin - We Don't Trust You

- J. Cole - Might Delete Later