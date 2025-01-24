Канье Уэст снова стал миллиардером

Рэпер и предприниматель Канье Уэст опубликовал в Instagram отчет оценочной компании Eton Venture Services, в котором говорится о том, что он снова официально стал миллиардером, пишет УНН со ссылкой на NME.

«В 2025 году состояние Канье составит 2,77 миллиарда долларов США, что подтверждено Eton Venture Services. Оценка базируется на его музыкальном портфолио и единоличном праве собственности на торговую марку Yeezy», - говорится в сообщении.

Оценка его состояния, которая составляет около 2,23 млрд фунтов стерлингов, появилась после серьезного финансового удара в 2022 году, когда его масштабное партнерство с Adidas было разорвано.

По данным Forbes, в октябре того же года Канье потерял статус миллиардера, поскольку разрыв сделки привел к снижению его состояния с 2 миллиардов долларов (1,3 млрд фунтов стерлингов) до 400 миллионов долларов (348 млн фунтов стерлингов).

Ранее сделка с Adidas оценивалась в 1,5 миллиарда долларов (1,31 млрд фунтов стерлингов), однако была внезапно прекращена из-за ряда антисемитских высказываний рэпера. Эти споры также привели к разрыву сотрудничества с другими компаниями, такими как Def Jam, JP Morgan Chase и Balenciaga, которые осудили его заявления.

Напомним

Рэпер Канье Уэст обвиняется в попытке уклониться от правосудия после того, как его бывшая ассистентка подала на него в суд за изнасилование на вечеринке P. Diddy.