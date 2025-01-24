Каньє Вест знову став мільярдером

Репер і підприємець Каньє Вест опублікував в Instagram звіт оціночної компанії Eton Venture Services, в якому йдеться про те, що він знову офіційно став мільярдером, пише УНН з посиланням на NME.

"У 2025 році статки Каньє становитимуть 2,77 мільярда доларів США, що підтверджено Eton Venture Services. Оцінка базується на його музичному портфоліо та одноосібному праві власності на торгову марку Yeezy", - йдеться в повідомлені.

Оцінка його статків, яка становить близько 2,23 млрд фунтів стерлінгів, з’явилася після серйозного фінансового удару в 2022 році, коли його масштабне партнерство з Adidas було розірвано.

За даними Forbes, у жовтні того ж року Каньє втратив статус мільярдера, оскільки розрив угоди призвів до зниження його статків з 2 мільярдів доларів (1,3 млрд фунтів стерлінгів) до 400 мільйонів доларів (348 млн фунтів стерлінгів).

Раніше угода з Adidas оцінювалася в 1,5 мільярда доларів (1,31 млрд фунтів стерлінгів), однак була раптово припинена через низку антисемітських висловлювань репера. Ці суперечки також призвели до розриву співпраці з іншими компаніями, такими як Def Jam, JP Morgan Chase та Balenciaga, які засудили його заяви.

Нагадаємо

Репер Каньє Вест звинувачується у спробі ухилитися від правосуддя після того, як його колишня асистентка подала на нього до суду за зґвалтування на вечірці P. Diddy.