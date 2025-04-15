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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 17850 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 127588 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 122921 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 124333 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 123315 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 126868 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 189438 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76692 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163948 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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В Україні митна політика Трампа позначиться на цінах на товари з іноземними комплектуючими - експерт

Підвищення цін торкнеться товарів з іноземними комплектуючими. На продукцію з українськими деталями ціни майже не зміняться, але загальна інфляція вплине на вартість всіх товарів.

Економіка • 4 квітня, 13:24 • 210808 перегляди

Світові ціни на рослинну олію і масло у березні різко злетіли - ФАО

У березні світові ціни на олію та масло зросли через скорочення виробництва та високий попит. Індекс цін на продовольство ФАО перевищив торішній показник на 6,9%.

Економіка • 4 квітня, 12:35 • 9872 перегляди

Мита Трампа призвели до найрізкішого падіння акцій США з часів COVID: ситуація на ринках

Глобальні фондові ринки впали після оголошення Трампом нових мит. Найбільше постраждали акції Nike, Apple, H&amp;M та інших компаній, що залежать від імпорту.

Економіка • 4 квітня, 10:30 • 4675 перегляди

Нові мита Трампа вдарять по ритейлерах одягу та кросівок: акції H&M, Nike та Adidas уже впали

Через нові мита Трампа на виробників одягу у В'єтнамі та Індонезії, ціни на Nike та Adidas можуть зрости. Акції Nike, Adidas і Puma різко впали після оголошення про мита.

Економіка • 4 квітня, 06:44 • 8943 перегляди

Каньє Вест запускає власний мемкоїн YZY

Репер Каньє Вест анонсував запуск криптовалютного токена YZY, який стане офіційною валютою бренду Yeezy. 70% токенів буде належати Весту, незважаючи на його попередню критику криптовалют.

Новини Світу • 21 лютого, 10:54 • 28057 перегляди

Каньє Вест видалив свій акаунт в X після "антисемітського вибуху"

Репер Каньє Вест опублікував серію антисемітських дописів у X, включаючи похвалу Гітлеру. Девід Швіммер та організація "Кампанія проти антисемітизму" закликали Ілона Маска заблокувати його акаунт.

УНН Lite • 10 лютого, 13:09 • 109171 перегляди

Каньє Вест знову став мільярдером

Eton Venture Services оцінила статки Каньє Веста у 2,77 млрд доларів на 2025 рік. Оцінка базується на музичному портфоліо та правах на бренд Yeezy після втрати контракту з Adidas у 2022 році.

УНН Lite • 24 січня, 15:14 • 115046 перегляди

У штаб-квартирі Adidas пройшли обшуки: що відомо

В головному офісі Adidas та інших локаціях пройшли обшуки через митні та податкові питання. Розслідування охоплює період з жовтня 2019 року, компанія співпрацює з органами влади.

Новини Світу • 11 грудня, 01:22 • 17563 перегляди

Y-3 з колекцією "A Love Letter to New York"

Йоджі Ямамото та Adidas повертаються до Нью-Йорка з інноваційною колекцією, що поєднує високу моду і вуличну культуру. Колекція вирізняється трансформованим кроєм, новими моделями взуття SUPERSTAR і KYASU OVERBOOT.

Новини Бізнесу • 18 листопада, 16:18 • 53056 перегляди

У збірної України з футболу нова форма: фото

Українська асоціація футболу презентувала нову форму збірної України від adidas на сезон 2024/2025. Форма натхненна прапором країни та містить гасло "СЛАВА УКРАЇНІ" на спині.

Спорт • 9 жовтня, 09:40 • 113001 перегляди

Adidas прибрав рекламу кросівок з Беллою Хадід

Adidas видалив фото Белли Хадід з реклами кросівок SL72 після критики з боку Ізраїлю. Компанія вибачилася за ненавмисний зв'язок з трагічними подіями Олімпіади-1972 та перегляне рекламну кампанію.

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