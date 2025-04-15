Нові мита Трампа вдарять по ритейлерах одягу та кросівок: акції H&M, Nike та Adidas уже впали

Через нові мита Трампа на виробників одягу у В'єтнамі та Індонезії, ціни на Nike та Adidas можуть зрости. Акції Nike, Adidas і Puma різко впали після оголошення про мита.