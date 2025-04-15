Підвищення цін торкнеться товарів з іноземними комплектуючими. На продукцію з українськими деталями ціни майже не зміняться, але
загальна інфляція вплине на вартість всіх товарів.
У березні світові ціни на олію та масло зросли через скорочення виробництва та високий попит. Індекс цін на продовольство ФАО
перевищив торішній показник на 6,9%.
Глобальні фондові ринки впали після оголошення Трампом нових мит. Найбільше постраждали акції Nike, Apple, H&M та інших компаній,
що залежать від імпорту.
Через нові мита Трампа на виробників одягу у В'єтнамі та Індонезії, ціни на Nike та Adidas можуть зрости. Акції Nike, Adidas і
Puma різко впали після оголошення про мита.
Репер Каньє Вест анонсував запуск криптовалютного токена YZY, який стане офіційною валютою бренду Yeezy. 70% токенів буде належати
Весту, незважаючи на його попередню критику криптовалют.
Репер Каньє Вест опублікував серію антисемітських дописів у X, включаючи похвалу Гітлеру. Девід Швіммер та організація "Кампанія проти антисемітизму" закликали Ілона Маска заблокувати його акаунт.
Eton Venture Services оцінила статки Каньє Веста у 2,77 млрд доларів на 2025 рік. Оцінка базується на музичному портфоліо та правах на бренд Yeezy після втрати контракту з Adidas у 2022 році.
В головному офісі Adidas та інших локаціях пройшли обшуки через митні та податкові питання. Розслідування охоплює період з жовтня
2019 року, компанія співпрацює з органами влади.
Йоджі Ямамото та Adidas повертаються до Нью-Йорка з інноваційною колекцією, що поєднує високу моду і вуличну культуру. Колекція
вирізняється трансформованим кроєм, новими моделями взуття SUPERSTAR і KYASU OVERBOOT.
Українська асоціація футболу презентувала нову форму збірної України від adidas на сезон 2024/2025. Форма натхненна прапором
країни та містить гасло "СЛАВА УКРАЇНІ" на спині.
Adidas видалив фото Белли Хадід з реклами кросівок SL72 після критики з боку Ізраїлю. Компанія вибачилася за ненавмисний зв'язок з трагічними подіями Олімпіади-1972 та перегляне рекламну кампанію.