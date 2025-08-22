$41.220.16
Ексклюзив
09:34 • 1602 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
08:26 • 4364 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
07:36 • 3924 перегляди
Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс Президента
05:52 • 10387 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26 • 20048 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24 • 39525 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 36799 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 46399 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 24490 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 36082 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Компанія Adidas публічно вибачилася перед мешканцями мексиканського села Ідальго-Ялалаг за використання їхнього традиційного дизайну взуття. Це сталося після звинувачень у культурній апропріації щодо нової моделі кросівок.

Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку

Після масових звинувачень з Мексики щодо "культурної апропріації", німецький виробник спортивного одягу Adidas публічно вибачився перед жителями села Ідальго-Ялалаг, чий стиль взуття був запозичений дизайнером Віллі Чаваррією.

Передає УНН із посиланням на AFP News.

Деталі

Компанія Adidas офіційно вибачилася після масових звинувачень з Мексики щодо дизайну, використаного в новій моделі кросівок. 

"Ми розуміємо, що ця ситуація могла викликати невдоволення, і тому публічно вибачаємося за неї", – сказала представниця Adidas.

Раніше юридичний представник Adidas Mexico Карен Гонсалес підтвердив, що взуття німецької компанії було "розроблено на основі оригінального дизайну"  хоча й "відповідає традиціям людей у ​​селі Ідальго Ялалаг". УНН повідомляв, що американський дизайнер Віллі Чаваррія, відповідальний за стиль сандалій, які було розроблено для Adidas, визнав "пряму і змістовну співпрацю з жителями мексиканського шату Оахака".

У німецькій компанії загалом також підтвердили, що кросівки "Oaxaca Slip-On були створені за мотивами дизайну з Оахаки, заснованого на традиціях Вілья-Ідальго-Ялалаг".

У Мексиці політики раніше неодноразово звинувачували модні компанії у використанні мистецтва або дизайну корінних народів без узгодження. були позови, наприклад, проти китайського інтернет-магазину Shein, іспанської модної мережі Zara або модного дому Carolina Herrera.

Останній випадок з Adidas викликав хвилю критики в Мексиці.

Adidas і Chavarria "привласнили унікальний дизайн традиційних хуарачес (сандалій) жителів села Ідальго Ялалаг 

- заявив депутат Ісайяс Карранса.

Також міністерство культури штату Оахака оглосило, що використання культурних елементів у комерційних цілях без згоди корінних народів є "порушенням наших колективних прав".

Нагадаємо

 УНН передавав, що через нові мита на виробників одягу у В'єтнамі та Індонезії, ціни на Nike та Adidas також можуть зрости. Акції Nike, Adidas і Puma різко впали після оголошення про мита.  

Ігор Тележніков

ЕкономікаНовини Світу
Adidas
Мексика
Індонезія
Дональд Трамп