Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку
Київ • УНН
Компанія Adidas публічно вибачилася перед мешканцями мексиканського села Ідальго-Ялалаг за використання їхнього традиційного дизайну взуття. Це сталося після звинувачень у культурній апропріації щодо нової моделі кросівок.
Після масових звинувачень з Мексики щодо "культурної апропріації", німецький виробник спортивного одягу Adidas публічно вибачився перед жителями села Ідальго-Ялалаг, чий стиль взуття був запозичений дизайнером Віллі Чаваррією.
Передає УНН із посиланням на AFP News.
Деталі
Компанія Adidas офіційно вибачилася після масових звинувачень з Мексики щодо дизайну, використаного в новій моделі кросівок.
"Ми розуміємо, що ця ситуація могла викликати невдоволення, і тому публічно вибачаємося за неї", – сказала представниця Adidas.
Раніше юридичний представник Adidas Mexico Карен Гонсалес підтвердив, що взуття німецької компанії було "розроблено на основі оригінального дизайну" хоча й "відповідає традиціям людей у селі Ідальго Ялалаг". УНН повідомляв, що американський дизайнер Віллі Чаваррія, відповідальний за стиль сандалій, які було розроблено для Adidas, визнав "пряму і змістовну співпрацю з жителями мексиканського шату Оахака".
У німецькій компанії загалом також підтвердили, що кросівки "Oaxaca Slip-On були створені за мотивами дизайну з Оахаки, заснованого на традиціях Вілья-Ідальго-Ялалаг".
У Мексиці політики раніше неодноразово звинувачували модні компанії у використанні мистецтва або дизайну корінних народів без узгодження. були позови, наприклад, проти китайського інтернет-магазину Shein, іспанської модної мережі Zara або модного дому Carolina Herrera.
Останній випадок з Adidas викликав хвилю критики в Мексиці.
Adidas і Chavarria "привласнили унікальний дизайн традиційних хуарачес (сандалій) жителів села Ідальго Ялалаг
Також міністерство культури штату Оахака оглосило, що використання культурних елементів у комерційних цілях без згоди корінних народів є "порушенням наших колективних прав".
