После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку
Компания Adidas публично извинилась перед жителями мексиканской деревни Идальго-Ялалаг за использование их традиционного дизайна обуви. Это произошло после обвинений в культурной апроприации в отношении новой модели кроссовок.
После массовых обвинений из Мексики в отношении "культурной апроприации" немецкий производитель спортивной одежды Adidas публично извинился перед жителями села Идальго-Ялалаг, чей стиль обуви был заимствован дизайнером Вилли Чаваррией.
Детали
Компания Adidas официально извинилась после массовых обвинений из Мексики в отношении дизайна, использованного в новой модели кроссовок.
"Мы понимаем, что эта ситуация могла вызвать недовольство, и поэтому публично извиняемся за нее", – сказала представительница Adidas.
Ранее юридический представитель Adidas Mexico Карен Гонсалес подтвердил, что обувь немецкой компании была "разработана на основе оригинального дизайна" хотя и "соответствует традициям людей в селе Идальго Ялалаг". УНН сообщал, что американский дизайнер Вилли Чаваррия, ответственный за стиль сандалий, которые были разработаны для Adidas, признал "прямое и содержательное сотрудничество с жителями мексиканского штата Оахака".
В немецкой компании в целом также подтвердили, что кроссовки "Oaxaca Slip-On были созданы по мотивам дизайна из Оахаки, основанного на традициях Вилья-Идальго-Ялалаг".
В Мексике политики ранее неоднократно обвиняли модные компании в использовании искусства или дизайна коренных народов без согласования. Были иски, например, против китайского интернет-магазина Shein, испанской модной сети Zara или модного дома Carolina Herrera.
Последний случай с Adidas вызвал волну критики в Мексике.
Adidas и Chavarria "присвоили уникальный дизайн традиционных хуарачес (сандалий) жителей села Идальго Ялалаг
Также министерство культуры штата Оахака огласило, что использование культурных элементов в коммерческих целях без согласия коренных народов является "нарушением наших коллективных прав".
Напомним
