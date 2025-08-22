$41.220.16
Эксклюзив
09:34 • 1606 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
08:26 • 4374 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
07:36 • 3936 просмотра
Ермак предложил Зеленскому реформировать Офис Президента
05:52 • 10391 просмотра
Украина вернула еще 65 застрявших на российско-грузинской границе граждан - МИД
22 августа, 01:26 • 20051 просмотра
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNNPhoto
21 августа, 14:24 • 39530 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 36802 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 46402 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 24490 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22 • 36083 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Компания Adidas публично извинилась перед жителями мексиканской деревни Идальго-Ялалаг за использование их традиционного дизайна обуви. Это произошло после обвинений в культурной апроприации в отношении новой модели кроссовок.

После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку

После массовых обвинений из Мексики в отношении "культурной апроприации" немецкий производитель спортивной одежды Adidas публично извинился перед жителями села Идальго-Ялалаг, чей стиль обуви был заимствован дизайнером Вилли Чаваррией.

Передает УНН со ссылкой на AFP News.

Детали

Компания Adidas официально извинилась после массовых обвинений из Мексики в отношении дизайна, использованного в новой модели кроссовок. 

"Мы понимаем, что эта ситуация могла вызвать недовольство, и поэтому публично извиняемся за нее", – сказала представительница Adidas.

Ранее юридический представитель Adidas Mexico Карен Гонсалес подтвердил, что обувь немецкой компании была "разработана на основе оригинального дизайна"  хотя и "соответствует традициям людей в селе Идальго Ялалаг". УНН сообщал, что американский дизайнер Вилли Чаваррия, ответственный за стиль сандалий, которые были разработаны для Adidas, признал "прямое и содержательное сотрудничество с жителями мексиканского штата Оахака".

В немецкой компании в целом также подтвердили, что кроссовки "Oaxaca Slip-On были созданы по мотивам дизайна из Оахаки, основанного на традициях Вилья-Идальго-Ялалаг".

В Мексике политики ранее неоднократно обвиняли модные компании в использовании искусства или дизайна коренных народов без согласования. Были иски, например, против китайского интернет-магазина Shein, испанской модной сети Zara или модного дома Carolina Herrera.

Последний случай с Adidas вызвал волну критики в Мексике.

Adidas и Chavarria "присвоили уникальный дизайн традиционных хуарачес (сандалий) жителей села Идальго Ялалаг 

- заявил депутат Исайяс Карранса.

Также министерство культуры штата Оахака огласило, что использование культурных элементов в коммерческих целях без согласия коренных народов является "нарушением наших коллективных прав".

Напомним

 УНН передавал, что из-за новых пошлин на производителей одежды во Вьетнаме и Индонезии, цены на Nike и Adidas также могут вырасти. Акции Nike, Adidas и Puma резко упали после объявления о пошлинах.  

Игорь Тележников

Новости Мира
