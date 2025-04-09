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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

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Из-за новых пошлин Трампа на производителей одежды во Вьетнаме и Индонезии, цены на Nike и Adidas могут вырасти. Акции Nike, Adidas и Puma резко упали после объявления о пошлинах.

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Канье Уэст снова стал миллиардером

Eton Venture Services оценила состояние Канье Уэста в 2,77 млрд долларов на 2025 год. Оценка базируется на музыкальном портфолио и правах на бренд Yeezy после потери контракта с Adidas в 2022 году.

УНН Lite • 24 января, 15:14 • 115039 просмотра

В штаб-квартире Adidas прошли обыски: что известно

В головном офисе Adidas и других локациях прошли обыски из-за таможенных и налоговых вопросов. Расследование охватывает период с октября 2019 года, компания сотрудничает с органами власти.

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Y-3 с коллекцией "A Love Letter to New York"

Йоджи Ямамото и Adidas возвращаются в Нью-Йорк с инновационной коллекцией, сочетающей высокую моду и уличную культуру. Коллекция отличается трансформируемым кроем, новыми моделями обуви SUPERSTAR и KYASU OVERBOOT.

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У сборной Украины по футболу новая форма: фото

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Adidas убрал рекламу кроссовок с Беллой Хадид

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