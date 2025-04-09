Повышение цен коснется товаров с иностранными комплектующими. На продукцию с украинскими деталями цены почти не изменятся, но общая инфляция повлияет на стоимость всех товаров.
В марте мировые цены на масло и масло выросли из-за сокращения производства и высокого спроса. Индекс цен на продовольствие ФАО превысил прошлогодний показатель на 6,9%.
Глобальные фондовые рынки упали после объявления Трампом новых пошлин. Больше всего пострадали акции Nike, Apple, H&M и других компаний, зависящих от импорта.
Из-за новых пошлин Трампа на производителей одежды во Вьетнаме и Индонезии, цены на Nike и Adidas могут вырасти. Акции Nike, Adidas и Puma резко упали после объявления о пошлинах.
Рэпер Канье Уэст объявил о запуске криптовалютного токена YZY, который станет официальной валютой бренда Yeezy. 70% токенов будут принадлежать Уэсту, несмотря на его предыдущую критику криптовалют.
Рэпер Канье Уэст опубликовал серию антисемитских сообщений в X, включая похвалу Гитлеру. Дэвид Швиммер и организация "Кампания против антисемитизма" призвали Илона Маска заблокировать его аккаунт.
Eton Venture Services оценила состояние Канье Уэста в 2,77 млрд долларов на 2025 год. Оценка базируется на музыкальном портфолио и правах на бренд Yeezy после потери контракта с Adidas в 2022 году.
В головном офисе Adidas и других локациях прошли обыски из-за таможенных и налоговых вопросов. Расследование охватывает период с октября 2019 года, компания сотрудничает с органами власти.
Йоджи Ямамото и Adidas возвращаются в Нью-Йорк с инновационной коллекцией, сочетающей высокую моду и уличную культуру. Коллекция отличается трансформируемым кроем, новыми моделями обуви SUPERSTAR и KYASU OVERBOOT.
Украинская ассоциация футбола представила новую форму сборной Украины от adidas на сезон 2024/2025. Форма вдохновлена флагом страны и содержит лозунг «СЛАВА УКРАИНЕ» на спине.
Adidas удалил фото Беллы Хадид из рекламы кроссовок SL72 после критики со стороны Израиля. Компания извинилась за непреднамеренную связь с трагическими событиями Олимпиады-1972 и пересмотрит рекламную кампанию.