У сборной Украины по футболу новая форма: фото
Киев • УНН
Украинская ассоциация футбола представила новую форму сборной Украины от adidas на сезон 2024/2025. Форма вдохновлена флагом страны и содержит лозунг «СЛАВА УКРАИНЕ» на спине.
Украинская ассоциация футбола представила новую форму сборной Украины по футболу на сезон-2024/2025, объявив, что adidas отныне является эксклюзивным поставщиком формы для всех сборных, включая мужские, женские и молодежные команды, пишет УНН.
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"Новые домашняя и выездная формы вдохновлены флагом страны, имеют легендарные три полоски на плечах и лозунг "СЛАВА УКРАИНЕ!" на спине. Форма чтит связь между украинской культурой и футболом, что делает ее неотъемлемым атрибутом каждого болельщика", - говорится в сообщении.
Как отмечается, представлен новый домашний комплект формы сборных Украины.
"Для нас большая честь вернуться в семью adidas. Ассоциация уже имеет успешную историю сотрудничества с компанией, ведь adidas разрабатывала эксклюзивную форму, в которой национальная сборная выступала на Евро-2012", - заявил президент УАФ Андрей Шевченко.
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