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У збірної України з футболу нова форма: фото

У збірної України з футболу нова форма: фото

Київ • УНН

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Українська асоціація футболу презентувала нову форму збірної України від adidas на сезон 2024/2025. Форма натхненна прапором країни та містить гасло "СЛАВА УКРАЇНІ" на спині.

Українська асоціація футболу представила нову форму збірної України з футболу на сезон-2024/2025, оголосивши, що adidas відтепер є ексклюзивним постачальником форми для всіх збірних, включаючи чоловічі, жіночі та молодіжні команди, пише УНН.

Деталі

"Нові домашня та виїзна форми натхненні прапором країни, мають легендарні три смужки на плечах та гасло "СЛАВА УКРАЇНІ" на спині. Форма вшановує зв’язок між українською культурою та футболом, що робить її невідʼємним атрибутом кожного вболівальника", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, представлено новий домашній комплект форми збірних України.

"Для нас велика честь повернутися до родини adidas. Асоціація вже має успішну історію співпраці з компанією, адже adidas розробляла ексклюзивну форму, у якій національна збірна виступала на Євро-2012", - заявив президент УАФ Андрій Шевченко.

Ребров оголосив склад збірної України на матчі Ліги націй: хто отримав дебютний виклик30.09.24, 17:24 • 16650 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СпортУНН Lite
andrii-shevchenkoАндрій Шевченко
adidasАдідас
ukrainaУкраїна

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