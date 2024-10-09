У збірної України з футболу нова форма: фото
Київ • УНН
Українська асоціація футболу презентувала нову форму збірної України від adidas на сезон 2024/2025. Форма натхненна прапором країни та містить гасло "СЛАВА УКРАЇНІ" на спині.
Українська асоціація футболу представила нову форму збірної України з футболу на сезон-2024/2025, оголосивши, що adidas відтепер є ексклюзивним постачальником форми для всіх збірних, включаючи чоловічі, жіночі та молодіжні команди, пише УНН.
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"Нові домашня та виїзна форми натхненні прапором країни, мають легендарні три смужки на плечах та гасло "СЛАВА УКРАЇНІ" на спині. Форма вшановує зв’язок між українською культурою та футболом, що робить її невідʼємним атрибутом кожного вболівальника", - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, представлено новий домашній комплект форми збірних України.
"Для нас велика честь повернутися до родини adidas. Асоціація вже має успішну історію співпраці з компанією, адже adidas розробляла ексклюзивну форму, у якій національна збірна виступала на Євро-2012", - заявив президент УАФ Андрій Шевченко.
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