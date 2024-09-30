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Ребров оголосив склад збірної України на матчі Ліги націй: хто отримав дебютний виклик

Ребров оголосив склад збірної України на матчі Ліги націй: хто отримав дебютний виклик

Київ • УНН

 • 16650 перегляди

Сергій Ребров назвав 25 гравців основного складу збірної України на жовтневі матчі Ліги націй. Дмитро Криськів отримав дебютний виклик, а капітан Андрій Ярмоленко потрапив до резервного списку.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив склад збірної України на жовтневі матчі Ліги націй-2024/2025 проти Чехії та Грузії. До команди знову викликано Олексія Гуцуляка та Богдана Михайліченка, дебютний виклик отримав Дмитро Криськів, а капітан команди Андрій Ярмоленко потрапив лише до резервного списку. Про це повідомляє Українська асоціація футболу, передає УНН.

"Сергій Ребров оголосив склад збірної України на жовтневі матчі Ліги націй-2024/2025. До основного списку увійшли 25 виконавців, ще вісім гравців потрапили до резервного. Відзначаємо дебютний виклик Дмитра Криськіва до національної команди", - йдеться в повідомленні УАФ.

Загалом Ребров визвав наступних виконавців: воротарі - Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Андрій Лунін; захисники - Олександр Тимчик, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Максим Таловєров.

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Півзахисники: Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Владислав Кабаєв, Олександр Піхальонок, Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков, Олексій Гуцуляк, Михайло Мудрик, Віктор Циганков.

Нападники: Роман Яремчук, Владислав Ванат та Артем Довбик, який відновився після травми.

До резервного списку потрапили Дмитро Різник, Олександр Сваток, Олександр Мартинюк, Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський, Артем Бондаренко, Данило Сікан та Олександр Назаренко.

Свої матчі збірна України проведе у Польщі:

11 жовтня у Познані проти Грузії;

14 жовтня у Вроцлаві проти Чехії.

Нагадаємо

Українська збірна зазнала другої поразки в Лізі націй 2024/25, програвши Чехії з рахунком 2:3. Це була третя офіційна зустріч команд, попередні дві в 2018 році завершилися перемогами України.

Павло Башинський

Павло Башинський

Спорт
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