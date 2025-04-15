$41.320.07
47.030.11
ukenru
Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив
12:27 • 7652 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 7780 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

Ексклюзив
12:10 • 9736 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 31442 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 161908 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 139739 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142486 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136429 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136295 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196759 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+19°
5м/с
28%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 49739 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 63226 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 69466 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 61643 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 41707 перегляди
Публікації

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

12:27 • 7652 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

12:21 • 7780 перегляди

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 19230 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 28719 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 62113 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 10202 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 14413 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 16178 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 111756 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 113238 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Вроцлав

Новини по темi

Збірна України оголосила заявку на матч проти Чехії в Лізі націй

У Вроцлаві відбудеться матч 4-го туру Ліги націй між Україною та Чехією. Оприлюднено список із 22 гравців збірної України, які потрапили до заявки на гру.

Спорт • 14 жовтня, 06:56 • 13198 перегляди

Футбол: Довбик пропустив тренування збірної України перед матчем з Чехією

Артем Довбик не брав участі у тренуванні збірної України перед грою з Чехією у Лізі націй. Тарас Степаненко тренувався з бандажем, але тренер Ребров сподівається, що всі гравці будуть готові до матчу.

Спорт • 14 жовтня, 05:37 • 14313 перегляди

Вікно можливостей: українські міста в умовах війни посилюють співпрацю з муніципалітетами в інших країнах

Українські міста активно налагоджують партнерство з закордонними муніципалітетами. Це дозволяє отримувати гуманітарну допомогу, реалізовувати проєкти з енергоефективності та готуватися до повоєнної відбудови.

Війна • 4 жовтня, 13:42 • 175934 перегляди

Ребров оголосив склад збірної України на матчі Ліги націй: хто отримав дебютний виклик

Сергій Ребров назвав 25 гравців основного складу збірної України на жовтневі матчі Ліги націй. Дмитро Криськів отримав дебютний виклик, а капітан Андрій Ярмоленко потрапив до резервного списку.

Спорт • 30 вересня, 14:24 • 16690 перегляди

Шторм "Борис" у Європі забрав життя вже 24 людей

Щонайменше 24 особи загинули внаслідок шторму "Борис" у Центральній та Східній Європі. У Польщі, Румунії та Італії вживають заходів для захисту від повеней, а голова Єврокомісії відвідає постраждалі регіони.

Новини Світу • 19 вересня, 10:57 • 16277 перегляди

Фермери мають рацію: Дуда висловився щодо блокади на кордоні і наголосив, що проблему має вирішувати Єврокомісія

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що протести фермерів проти доступу українських товарів на польський ринок є європейською проблемою, яку має вирішити Європейська комісія.

Суспільство • 22 лютого, 20:11 • 44006 перегляди

Польські протести ставлять під сумнів підтримку України з боку Дональда Туска - Politico

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск змушений дозволити фермерам продовжувати блокування українського кордону, що ставить під сумнів проголошену ним рішучу підтримку України на тлі її конфлікту з Росією.

Новини Світу • 20 лютого, 14:30 • 28395 перегляди

Україна вважає неприйнятними антиукраїнські акції в Польщі - МЗС

Міністерство закордонних справ України вважає неприпустимими антиукраїнські протести в Польщі та закликає польську владу дотримуватися конструктивного підходу до вирішення питань, пов'язаних з транзитом українського зерна та торгівлею.

Суспільство • 16 лютого, 14:27 • 25817 перегляди

У Польщі затримали українця за звинуваченням у роботі на російські спецслужби

У Польщі затримали громадянина України, який нібито планував підірвати об'єкти у Вроцлаві за завданням російських спецслужб.

Кримінал та НП • 16 лютого, 00:04 • 31576 перегляди

У Польщі фермери закидали яйцями представництво Єврокомісії

Фермери в Польщі закидали яйцями представництво Єврокомісії у Вроцлаві, протестуючи проти "Зеленої угоди" ЄС та імпорту сільськогосподарської продукції з України.

Політика • 15 лютого, 11:58 • 26871 перегляди

Українці мають унікальну можливість створити офіційне гасло для збірної України з футболу

Вболівальники мають можливість запропонувати слогани для вирішального матчу відбору до Чемпіонату світу проти Шотландії 26 березня, а слоган-переможець буде використаний у промо-кампанії матчу з високими ставками.

Новини Бізнесу • 9 лютого, 18:01 • 65025 перегляди

Названо місце проведення першого "домашнього" матчу збірної України з футболу

Збірна України з футболу зіграє свій перший "домашній" матч 2024 року у Вроцлаві, Польща, через неможливість проведення матчів в Україні на тлі війни з росією.

Спорт • 22 грудня, 12:19 • 31805 перегляди