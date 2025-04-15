У Вроцлаві відбудеться матч 4-го туру Ліги націй між Україною та Чехією. Оприлюднено список із 22 гравців збірної України, які потрапили до заявки на гру.
Артем Довбик не брав участі у тренуванні збірної України перед грою з Чехією у Лізі націй. Тарас Степаненко тренувався з бандажем, але тренер Ребров сподівається, що всі гравці будуть готові до матчу.
Українські міста активно налагоджують партнерство з закордонними муніципалітетами. Це дозволяє отримувати гуманітарну допомогу, реалізовувати проєкти з енергоефективності та готуватися до повоєнної відбудови.
Сергій Ребров назвав 25 гравців основного складу збірної України на жовтневі матчі Ліги націй. Дмитро Криськів отримав дебютний виклик, а капітан Андрій Ярмоленко потрапив до резервного списку.
Щонайменше 24 особи загинули внаслідок шторму "Борис" у Центральній та Східній Європі. У Польщі, Румунії та Італії вживають заходів для захисту від повеней, а голова Єврокомісії відвідає постраждалі регіони.
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що протести фермерів проти доступу українських товарів на польський ринок є європейською проблемою, яку має вирішити Європейська комісія.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск змушений дозволити фермерам продовжувати блокування українського кордону, що ставить під сумнів проголошену ним рішучу підтримку України на тлі її конфлікту з Росією.
Міністерство закордонних справ України вважає неприпустимими антиукраїнські протести в Польщі та закликає польську владу дотримуватися конструктивного підходу до вирішення питань, пов'язаних з транзитом українського зерна та торгівлею.
У Польщі затримали громадянина України, який нібито планував підірвати об'єкти у Вроцлаві за завданням російських спецслужб.
Фермери в Польщі закидали яйцями представництво Єврокомісії у Вроцлаві, протестуючи проти "Зеленої угоди" ЄС та імпорту сільськогосподарської продукції з України.
Вболівальники мають можливість запропонувати слогани для вирішального матчу відбору до Чемпіонату світу проти Шотландії 26 березня, а слоган-переможець буде використаний у промо-кампанії матчу з високими ставками.
Збірна України з футболу зіграє свій перший "домашній" матч 2024 року у Вроцлаві, Польща, через неможливість проведення матчів в Україні на тлі війни з росією.