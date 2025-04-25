Реванш Усик-Дюбуа: бій відбудеться 19 липня на Вемблі

Бій-реванш Олександра Усика та Деніеля Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі, з посиланням на джерела повідомляє The Ring, пише УНН.

Джерела повідомляють The Ring, що реванш Олександра Усика та Деніеля Дюбуа за титул чемпіона за версією журналу Ring Magazine та абсолютного чемпіона у важкій вазі відбудеться на тиждень пізніше, 19 липня, на стадіоні Вемблі в Лондоні - повідомило видання.

Спочатку, як вказано, бій планувався на 12 липня у Нью-Йорку.

Доповнення

Усик, боксер №1 за версією The Ring, переміг Дюбуа нокаутом у дев'ятому раунді, коли вони зустрілися у серпні 2023 року у Вроцлаві в Польщі.

Після бою і Усик, і Дюбуа досягли значно більших висот. Українець Усик (23-0, 14 нокаутів) здобув дві перемоги рішенням суддів над Тайсоном Ф'юрі минулого року в Ер-Ріяді в Саудівській Аравії, закріпивши за собою статус найвидатнішого важковаговика свого покоління.

Ця перемога принесла Усику титул абсолютного чемпіона у важкій вазі, але він проіснував недовго, оскільки невдовзі він відмовився від титулу IBF, щоб вирушити на матч-реванш із Ф'юрі.

IBF, яка зобов'язала Усика захищатися проти Дюбуа, підвищила його з тимчасового володаря титулу до визнаного чемпіона.

Лондонець Дюбуа (22-2, 21 нокаут) потім здобув найбільшу перемогу у своїй кар'єрі, нокаутувавши у п'ятому раунді колишнього чемпіона Ентоні Джошуа у вересні на Вемблі.

Після того, як 38-річний Усик зберіг свої три титули у грудні, 27-річний Дюбуа вийшов на ринг, щоб викликати його на матч-реванш.

Спочатку Дюбуа мав зустрітися з Джозефом Паркером у лютому в Ер-Ріяді, але він захворів, через що бій був скасований.