Реванш Усик-Дюбуа: бой состоится 19 июля на Уэмбли

Бой-реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли, со ссылкой на источники сообщает The Ring, пишет УНН.

Источники сообщают The Ring, что реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа за титул чемпиона по версии журнала Ring Magazine и абсолютного чемпиона в тяжелом весе состоится на неделю позже, 19 июля, на стадионе Уэмбли в Лондоне - сообщило издание.

Изначально, как указано, бой планировался на 12 июля в Нью-Йорке.

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Усик, боксер №1 по версии The Ring, победил Дюбуа нокаутом в девятом раунде, когда они встретились в августе 2023 года во Вроцлаве в Польше.

После боя и Усик, и Дюбуа достигли значительно больших высот. Украинец Усик (23-0, 14 нокаутов) одержал две победы решением судей над Тайсоном Фьюри в прошлом году в Эр-Рияде в Саудовской Аравии, закрепив за собой статус самого выдающегося тяжеловеса своего поколения.

Эта победа принесла Усику титул абсолютного чемпиона в тяжелом весе, но он просуществовал недолго, поскольку вскоре он отказался от титула IBF, чтобы отправиться на матч-реванш с Фьюри.

IBF, которая обязала Усика защищаться против Дюбуа, повысила его с временного обладателя титула до признанного чемпиона.

Лондонец Дюбуа (22-2, 21 нокаут) затем одержал самую большую победу в своей карьере, нокаутировав в пятом раунде бывшего чемпиона Энтони Джошуа в сентябре на Уэмбли.

После того, как 38-летний Усик сохранил свои три титула в декабре, 27-летний Дюбуа вышел на ринг, чтобы вызвать его на матч-реванш.

Изначально Дюбуа должен был встретиться с Джозефом Паркером в феврале в Эр-Рияде, но он заболел, из-за чего бой был отменен.