Во Вроцлаве состоится матч 4-го тура Лиги наций между Украиной и Чехией. Обнародован список из 22 игроков сборной Украины, которые попали в заявку на игру.
Артем Довбик не участвовал в тренировке сборной Украины перед игрой с Чехией в Лиге наций. Тарас Степаненко тренировался с бандажом, но тренер Ребров надеется, что все игроки будут готовы к матчу.
Украинские города активно налаживают партнерство с зарубежными муниципалитетами. Это позволяет получать гуманитарную помощь, реализовывать проекты по энергоэффективности и готовиться к послевоенному восстановлению.
Сергей Ребров назвал 25 игроков основного состава сборной Украины на октябрьские матчи Лиги наций. Дмитрий Крыськив получил дебютный вызов, а капитан Андрей Ярмоленко попал в резервный список.
По меньшей мере 24 человека погибли в результате шторма "Борис" в Центральной и Восточной Европе. В Польше, Румынии и Италии принимают меры для защиты от наводнений, а председатель Еврокомиссии посетит пострадавшие регионы.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что протесты фермеров против доступа украинских товаров на польский рынок является европейской проблемой, которую должна решить Европейская комиссия.
Премьер-министр Польши Дональд Туск вынужден позволить фермерам продолжать блокирование украинской границы, что ставит под сомнение провозглашенную им решительную поддержку Украины на фоне ее конфликта с Россией.
Министерство иностранных дел Украины считает недопустимыми антиукраинские протесты в Польше и призывает польские власти придерживаться конструктивного подхода к решению вопросов, связанных с транзитом украинского зерна и торговлей.
В Польше задержали гражданина Украины, который якобы планировал взорвать объекты во Вроцлаве по заданию российских спецслужб.
Фермеры в Польше забросали яйцами представительство Еврокомиссии во Вроцлаве, протестуя против "Зеленого соглашения" ЕС и импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.
Болельщики имеют возможность предложить слоганы для решающего матча отбора к Чемпионату мира против Шотландии 26 марта, а слоган-победитель будет использован в промо-кампании матча с высокими ставками.
Сборная Украины по футболу сыграет свой первый "домашний" матч 2024 года во Вроцлаве, Польша, из-за невозможности проведения матчей в Украине на фоне войны с Россией.