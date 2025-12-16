Нападение на украинцев в польской Познани: реакция МИД Украины не заставила себя ждать

$42.250.05
08:50 • 1492 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
08:08 • 5706 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
08:00 • 7110 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
03:55 • 12955 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
16 декабря, 02:54 • 21880 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
16 декабря, 02:00 • 18319 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
16 декабря, 01:30 • 17319 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
16 декабря, 00:23 • 16052 просмотра
Президент Украины готов к выборам при условии прекращения огня, референдум по территориям пока не рассматривается
16 декабря, 00:04 • 12083 просмотра
Зеленский: Украина и США поддерживают идею перемирия на Рождество, все зависит от России
15 декабря, 21:58 • 10844 просмотра
Следующие переговоры Украины и США могут состояться в Майами на этой неделе
российские войска продвинулись в Гуляйполе - DeepState16 декабря, 00:35 • 18167 просмотра
Китай забирает у Японии последних панд: страна впервые за 50 лет останется без этих больших животных16 декабря, 03:17 • 10995 просмотра
США готовы к военному ответу в случае повторной агрессии РФ против Украины - Туск16 декабря, 03:38 • 7388 просмотра
Сын режиссера Роба Райнера арестован за убийство родителей04:06 • 6000 просмотра
«Коалиция решительных» разработала планы размещения войск в Украине – Стармер04:19 • 14047 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 53127 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 49220 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto15 декабря, 11:52 • 55895 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 102906 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 121075 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Дональд Туск
Кир Стармер
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Польша
Европа
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 34009 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 51322 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 51869 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 55831 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 90594 просмотра
Техника
Шахед-136
Coca-Cola
The New York Times
Фильм

Нападение на украинцев в польской Познани: реакция МИД Украины не заставила себя ждать

Киев • УНН

 • 760 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на нападение на украинскую пару в Познани, Польша, из-за разговора на украинском языке. Польская полиция задержала нападавших, дело передано в прокуратуру.

Нападение на украинцев в польской Познани: реакция МИД Украины не заставила себя ждать

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на инцидент в польском городе Познань - там двое мужчин напали на пару в трамвае из-за того, что они разговаривали на украинском языке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра в Facebook.

Подробности

Украинский дипломат отметил, что словесные и физические угрозы по мотивам национальной нетерпимости абсолютно недопустимы и требуют жесткой реакции.

Поручил нашим консулам из Вроцлава оперативно отреагировать, выяснить все обстоятельства инцидента и защитить права потерпевших. Польская полиция уже задержала нападавших, дело передано в прокуратуру с ходатайством о возбуждении досудебного расследования по ст. 119 Уголовного кодекса Республики Польша (противоправные действия, совершенные по мотивам национальной ненависти)

- говорится в сообщении.

Сибига добавил, что Генеральное консульство Украины во Вроцлаве находится в постоянном контакте с местными компетентными органами и держит ситуацию на контроле.

Благодарим польских правоохранителей за безотлагательную реакцию, рассчитываем на привлечение виновных лиц к ответственности и надлежащую защиту прав граждан Украины. Украина благодарна Польше за помощь в сложное время продолжающейся войны РФ против нашей страны и рассчитывает на дальнейшее укрепление сотрудничества, в том числе и в правоохранительной сфере

- заявил Сибига.

Напомним

Инцидент произошел несколько дней назад: двое мужчин напали на украинскую пару в трамвае в Познани в Польше из-за того, что они разговаривали на украинском языке. В сети обнародовали видео, после чего полиция задержала обоих нападавших, которым грозит до 5 лет лишения свободы.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости МираНаши за границей
Война в Украине
Столкновения
Андрей Сибига
Вроцлав
Познань
Украина
Польша