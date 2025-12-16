Нападение на украинцев в польской Познани: реакция МИД Украины не заставила себя ждать

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на инцидент в польском городе Познань - там двое мужчин напали на пару в трамвае из-за того, что они разговаривали на украинском языке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра в Facebook.

Подробности

Украинский дипломат отметил, что словесные и физические угрозы по мотивам национальной нетерпимости абсолютно недопустимы и требуют жесткой реакции.

Поручил нашим консулам из Вроцлава оперативно отреагировать, выяснить все обстоятельства инцидента и защитить права потерпевших. Польская полиция уже задержала нападавших, дело передано в прокуратуру с ходатайством о возбуждении досудебного расследования по ст. 119 Уголовного кодекса Республики Польша (противоправные действия, совершенные по мотивам национальной ненависти) - говорится в сообщении.

Сибига добавил, что Генеральное консульство Украины во Вроцлаве находится в постоянном контакте с местными компетентными органами и держит ситуацию на контроле.

Благодарим польских правоохранителей за безотлагательную реакцию, рассчитываем на привлечение виновных лиц к ответственности и надлежащую защиту прав граждан Украины. Украина благодарна Польше за помощь в сложное время продолжающейся войны РФ против нашей страны и рассчитывает на дальнейшее укрепление сотрудничества, в том числе и в правоохранительной сфере - заявил Сибига.

Напомним

Инцидент произошел несколько дней назад: двое мужчин напали на украинскую пару в трамвае в Познани в Польше из-за того, что они разговаривали на украинском языке. В сети обнародовали видео, после чего полиция задержала обоих нападавших, которым грозит до 5 лет лишения свободы.