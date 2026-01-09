Трамп одобрил законопроект об антироссийских санкциях, но надеется, что он не понадобится

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News подтвердил, что одобрил законопроект об ужесточении антироссийских санкций, но надеется, что он не потребуется. Об этом сообщает УНН.

Детали

В то же время, по словам главы Белого дома, он не устанавливает дедлайнов для урегулирования конфликта в Украине.

Кроме того, Трамп анонсировал встречу с руководством нефтяных компаний, которые готовы инвестировать 100 млрд долларов в нефтяную отрасль Венесуэлы.

По убеждению президента США, партнерство США и Венесуэлы обеспечит снижение цен на нефть по всему миру.

Напомним

Дональд Трамп заявил о готовности США взять на себя обязательства по будущей обороне Украины, поскольку он убежден, что Россия не попытается снова вторгнуться. Он считает, что Путин стремится заключить сделку, но отказался назвать сроки завершения войны.

