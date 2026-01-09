$42.720.15
8 января, 17:08 • 34382 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11 • 45155 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58 • 36141 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 46145 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:23 • 29255 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 19314 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09 • 15979 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
8 января, 10:13 • 18859 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
8 января, 10:10 • 14737 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 55478 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
Трамп одобрил законопроект об антироссийских санкциях, но надеется, что он не понадобится

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Президент США Дональд Трамп подтвердил одобрение законопроекта об ужесточении антироссийских санкций, выразив надежду, что он не понадобится. Он также анонсировал встречу с нефтяными компаниями по поводу инвестиций в Венесуэлу.

Трамп одобрил законопроект об антироссийских санкциях, но надеется, что он не понадобится

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News подтвердил, что одобрил законопроект об ужесточении антироссийских санкций, но надеется, что он не потребуется. Об этом сообщает УНН.

Детали

В то же время, по словам главы Белого дома, он не устанавливает дедлайнов для урегулирования конфликта в Украине.

Кроме того, Трамп анонсировал встречу с руководством нефтяных компаний, которые готовы инвестировать 100 млрд долларов в нефтяную отрасль Венесуэлы.

По убеждению президента США, партнерство США и Венесуэлы обеспечит снижение цен на нефть по всему миру.

Напомним

Дональд Трамп заявил о готовности США взять на себя обязательства по будущей обороне Украины, поскольку он убежден, что Россия не попытается снова вторгнуться. Он считает, что Путин стремится заключить сделку, но отказался назвать сроки завершения войны.

Советники Трампа передали в кремль согласованный с Украиной план окончания войны - Axios08.01.26, 21:26 • 4834 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Владимир Путин
Фокс Ньюс
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина