Напад на українців в польській Познані: реакція МЗС України не забарилась

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на інцидент у польському місті Познань - там двоє чоловіків напали на пару в трамваї через те, що вони розмовляли українською мовою. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис міністра в Facebook.

Деталі

Український дипломат зазначив, що словесні та фізичні погрози з мотивів національної нетерпимості є абсолютно неприпустимими та вимагають жорсткої реакції.

Доручив нашим консулам з Вроцлава оперативно відреагувати, зʼясувати всі обставини інциденту та захисти права потерпілих. Польська поліція вже затримала нападників, справу передано до прокуратури з клопотанням про порушення досудового розслідування за ст. 119 Кримінального кодексу Республіки Польща (протиправні дії, вчинені з мотивів національної ненависті) - йдеться в дописі.

Сибіга додав, що Генеральне консульство України у Вроцлаві перебуває у постійному контакті з місцевими компетентними органами та тримає ситуацію на контролі.

Дякуємо польським правоохоронцям за невідкладну реакцію, розраховуємо на притягнення винних осіб до відповідальності та належний захист прав громадян України. Україна вдячна Польщі за допомогу у складний час триваючої війни рф проти нашої країни та розраховує на подальше зміцнення співпраці, зокрема й у правоохоронній сфері - заявив Сибіга.

Нагадаємо

Інцидент стався декілька днів тому: двоє чоловіків напали на українську пару в трамваї у Познані в Польщі через те, що вони розмовляли українською мовою. В мережі оприлюднили відео, після чого поліція затримала обох нападників, яким загрожує до 5 років ув'язнення.