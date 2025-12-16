Напад на українців в польській Познані: реакція МЗС України не забарилась

$42.250.05
49.650.19
ukenru
08:50 • 892 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
08:08 • 4300 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
08:00 • 5672 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
03:55 • 12290 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
16 грудня, 02:54 • 21313 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
16 грудня, 02:00 • 17987 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30 • 17123 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
16 грудня, 00:23 • 15953 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
16 грудня, 00:04 • 12028 перегляди
Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво, все залежить від росії
15 грудня, 21:58 • 10809 перегляди
Наступні переговори України та США можуть відбутися в Маямі цього тижня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.1м/с
87%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
російські війська просунулися у Гуляйполі - DeepState16 грудня, 00:35 • 17665 перегляди
Китай забирає в Японії останніх панд: країна вперше за 50 років залишиться без цих великих тварин16 грудня, 03:17 • 10499 перегляди
США готові до військової відповіді у разі повторної агресії рф проти України - Туск03:38 • 6374 перегляди
Син режисера Роба Райнера заарештований за вбивство батьків04:06 • 5028 перегляди
"Коаліція рішучих" розробила плани розміщення військ в Україні - Стармер04:19 • 13521 перегляди
Публікації
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 52478 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 48601 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 55297 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 102306 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 120473 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Дональд Туск
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Польща
Покровськ
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 33684 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 50999 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 51582 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 55554 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 90330 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Coca-Cola
The New York Times

Напад на українців в польській Познані: реакція МЗС України не забарилась

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на напад на українську пару в Познані, Польща, через розмову українською мовою. Польська поліція затримала нападників, справу передано до прокуратури.

Напад на українців в польській Познані: реакція МЗС України не забарилась

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на інцидент у польському місті Познань - там двоє чоловіків напали на пару в трамваї через те, що вони розмовляли українською мовою. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис міністра в Facebook.

Деталі

Український дипломат зазначив, що словесні та фізичні погрози з мотивів національної нетерпимості є абсолютно неприпустимими та вимагають жорсткої реакції.

Доручив нашим консулам з Вроцлава оперативно відреагувати, зʼясувати всі обставини інциденту та захисти права потерпілих. Польська поліція вже затримала нападників, справу передано до прокуратури з клопотанням про порушення досудового розслідування за ст. 119 Кримінального кодексу Республіки Польща (протиправні дії, вчинені з мотивів національної ненависті)

- йдеться в дописі.

Сибіга додав, що Генеральне консульство України у Вроцлаві перебуває у постійному контакті з місцевими компетентними органами та тримає ситуацію на контролі.

Дякуємо польським правоохоронцям за невідкладну реакцію, розраховуємо на притягнення винних осіб до відповідальності та належний захист прав громадян України. Україна вдячна Польщі за допомогу у складний час триваючої війни рф проти нашої країни та розраховує на подальше зміцнення співпраці, зокрема й у правоохоронній сфері

- заявив Сибіга.

Нагадаємо

Інцидент стався декілька днів тому: двоє чоловіків напали на українську пару в трамваї у Познані в Польщі через те, що вони розмовляли українською мовою. В мережі оприлюднили відео, після чого поліція затримала обох нападників, яким загрожує до 5 років ув'язнення.

Євген Устименко

ПолітикаНовини СвітуНаші за кордоном
Соціальна мережа
Війна в Україні
Сутички
Андрій Сибіга
Вроцлав
Познань
Україна
Польща