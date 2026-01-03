Зеленський зустрівся з радниками Коаліції охочих: обговорено гарантії безпеки та реальний мир

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з радниками з питань національної безпеки держав - членів Коаліції охочих. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

У рамках зустрічі відбулось три панелі між українською переговорною командою та 18 учасниками з різних країн та інституцій.

Основну увагу було приділено гарантіям безпеки, відбудові та базовій рамці для реального миру.

Під час зустрічі обговорили всі наявні напрацювання документів і детально торкнулись послідовності кроків: уже 5 січня відбудеться зустріч начальників генеральних штабів, а 6 січня - зустріч на рівні лідерів у Парижі. Після цих контактів розраховуємо на результативну спільну зустріч із представниками США

Як зазначив глава держави, є новий шанс завершити цю війну.

І ми вдячні за те, що на дипломатичному шляху також не самотні. Дякую державам-партнерам, їхнім лідерам за послідовну підтримку нашої країни