Зеленский встретился с советниками Коалиции желающих: обсуждены гарантии безопасности и реальный мир
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с советниками по нацбезопасности государств-членов Коалиции желающих. Обсуждались гарантии безопасности, восстановление и базовая рамка для реального мира, а также последовательность дальнейших встреч.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с советниками по вопросам национальной безопасности государств - членов Коалиции желающих. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.
Подробности
В рамках встречи состоялись три панели между украинской переговорной командой и 18 участниками из разных стран и институций.
Основное внимание было уделено гарантиям безопасности, восстановлению и базовой рамке для реального мира.
Во время встречи обсудили все имеющиеся наработки документов и подробно коснулись последовательности шагов: уже 5 января состоится встреча начальников генеральных штабов, а 6 января - встреча на уровне лидеров в Париже. После этих контактов рассчитываем на результативную совместную встречу с представителями США
Как отметил глава государства, есть новый шанс завершить эту войну.
И мы благодарны за то, что на дипломатическом пути также не одиноки. Спасибо государствам-партнерам, их лидерам за последовательную поддержку нашей страны
