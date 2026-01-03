Зеленский встретился с советниками Коалиции желающих: обсуждены гарантии безопасности и реальный мир

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с советниками по вопросам национальной безопасности государств - членов Коалиции желающих. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

В рамках встречи состоялись три панели между украинской переговорной командой и 18 участниками из разных стран и институций.

Основное внимание было уделено гарантиям безопасности, восстановлению и базовой рамке для реального мира.

Во время встречи обсудили все имеющиеся наработки документов и подробно коснулись последовательности шагов: уже 5 января состоится встреча начальников генеральных штабов, а 6 января - встреча на уровне лидеров в Париже. После этих контактов рассчитываем на результативную совместную встречу с представителями США

Как отметил глава государства, есть новый шанс завершить эту войну.

И мы благодарны за то, что на дипломатическом пути также не одиноки. Спасибо государствам-партнерам, их лидерам за последовательную поддержку нашей страны