"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесі

15:35 • 18888 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
15:23 • 23026 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
13:05 • 23852 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 42366 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 20902 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 21000 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 20323 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
6 березня, 09:57 • 19405 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
6 березня, 09:32 • 19858 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
6 березня, 09:22 • 17171 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
Київ

 28 перегляди

Співачка SOWA відверто розповіла про психологічно важкий досвід співпраці з людьми, які диктували їй правила у творчості, що призводило до панічних атак. Вона наголошує на важливості незалежності та розуміння всіх процесів у музичному проєкті.

Українська співачка SOWA відверто розповіла про складний досвід співпраці з людьми, які намагалися диктувати їй правила у творчості. За словами артистки, такий формат роботи виявився для неї психологічно важким і навіть призводив до панічних атак, передає УНН з посиланням на пресслужбу артистки.

Деталі

Як зізнається SOWA, певний час вона намагалася працювати за умовами, які пропонували інші, однак згодом зрозуміла, що це суперечить її внутрішнім відчуттям.

Я вже намагалася працювати за чужими правилами. У результаті це ламало мене і закінчувалося панічними атаками. Це не була робота з "продюсером", а просто з людиною, яка диктувала мені, як слід чинити та якою бути. Я погодилась на такі умови, але згодом зрозуміла, що як би важко не було, мені потрібно вчитися бути автономною та не потребувати чиїхось дозволів і диктувань

- поділилася артистка.

Співачка також наголошує, що сучасний музичний світ дає більше можливостей для незалежних артистів, які можуть самостійно формувати свою команду та будувати творчий шлях.

На щастя, ми живемо вже в досить просунутому світі, де можна самому збирати свою команду. І навіть якщо трапляються люди, які намагаються тебе контролювати не на твою користь, ти можеш легко прийняти рішення припинити цю співпрацю. Скажу відверто — я й досі вчуся бути незалежною

- говорить виконавиця.

Водночас артистка визнає, що одним із найскладніших питань для незалежних музикантів залишається фінансування.

Звісно, однією з причин, коли задумуєшся про продюсера, є фінанси — це доволі болюча тема для незалежних артистів. Адже бути артистом — це справді фінансово затратно. Потрібно інвестувати у створення треку, його зведення і мастеринг, відео до нього, забезпечити роботу всієї команди, а також закрити фінансову частину просування пісні

- пояснила вона.

Попри всі труднощі, SOWA переконана, що свобода у творчості для неї важливіша за будь-які контракти.

Ця незалежність від чужих думок — а не продюсерських контрактів — теж доволі складна, але набагато вагоміша

- зазначила співачка.

Артистка також додає, що для неї принципово важливо розуміти всі процеси, які відбуваються у її музичному проєкті.

Дуже важливо розумітися в процесах, які відбуваються у твоєму проєкті. Я знала ситуації, коли після роботи з продюсером артист роками був у цій сфері, але не знав базових речей. І це мене налякало. Що як пройдуть роки, а я буду безпомічною без жодної людини за плечима

- сказала SOWA.

Водночас співачка підкреслює, що на її шляху важливою опорою залишаються батьки, які підтримують її у творчості та допомагають не втрачати віру в себе.

