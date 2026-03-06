"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесі

Українська співачка SOWA відверто розповіла про складний досвід співпраці з людьми, які намагалися диктувати їй правила у творчості. За словами артистки, такий формат роботи виявився для неї психологічно важким і навіть призводив до панічних атак, передає УНН з посиланням на пресслужбу артистки.

Деталі

Як зізнається SOWA, певний час вона намагалася працювати за умовами, які пропонували інші, однак згодом зрозуміла, що це суперечить її внутрішнім відчуттям.

Я вже намагалася працювати за чужими правилами. У результаті це ламало мене і закінчувалося панічними атаками. Це не була робота з "продюсером", а просто з людиною, яка диктувала мені, як слід чинити та якою бути. Я погодилась на такі умови, але згодом зрозуміла, що як би важко не було, мені потрібно вчитися бути автономною та не потребувати чиїхось дозволів і диктувань - поділилася артистка.

Співачка також наголошує, що сучасний музичний світ дає більше можливостей для незалежних артистів, які можуть самостійно формувати свою команду та будувати творчий шлях.

На щастя, ми живемо вже в досить просунутому світі, де можна самому збирати свою команду. І навіть якщо трапляються люди, які намагаються тебе контролювати не на твою користь, ти можеш легко прийняти рішення припинити цю співпрацю. Скажу відверто — я й досі вчуся бути незалежною - говорить виконавиця.

Водночас артистка визнає, що одним із найскладніших питань для незалежних музикантів залишається фінансування.

Звісно, однією з причин, коли задумуєшся про продюсера, є фінанси — це доволі болюча тема для незалежних артистів. Адже бути артистом — це справді фінансово затратно. Потрібно інвестувати у створення треку, його зведення і мастеринг, відео до нього, забезпечити роботу всієї команди, а також закрити фінансову частину просування пісні - пояснила вона.

Попри всі труднощі, SOWA переконана, що свобода у творчості для неї важливіша за будь-які контракти.

Ця незалежність від чужих думок — а не продюсерських контрактів — теж доволі складна, але набагато вагоміша - зазначила співачка.

Артистка також додає, що для неї принципово важливо розуміти всі процеси, які відбуваються у її музичному проєкті.

Дуже важливо розумітися в процесах, які відбуваються у твоєму проєкті. Я знала ситуації, коли після роботи з продюсером артист роками був у цій сфері, але не знав базових речей. І це мене налякало. Що як пройдуть роки, а я буду безпомічною без жодної людини за плечима - сказала SOWA.

Водночас співачка підкреслює, що на її шляху важливою опорою залишаються батьки, які підтримують її у творчості та допомагають не втрачати віру в себе.

