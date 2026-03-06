$43.810.09
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України до ЄС
10:48 • 3486 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
09:57 • 8870 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
09:32 • 11087 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
09:22 • 11354 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
07:00 • 11592 перегляди
США і Катар обговорюють придбання українських дронів-перехоплювачів проти іранських "шахедів" - Reuters
5 березня, 23:07 • 19242 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43 • 32616 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39 • 35168 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 71540 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України до ЄС

Київ • УНН

 • 618 перегляди

Посли ЄС заявили, що країни-члени не приймуть модель "спочатку членство, потім інтеграцію" для України. Цей опір блокує модель, яку Єврокомісія просувала для приєднання України до ЄС до 2027 року.

Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України до ЄС

Посли країн ЄС заявили на зустрічі з Єврокомісією, що країни-члени не сприймуть запропоновану для України модель "зворотного розширення", що передбачає "спочатку членство, потім інтеграцію", а дехто вказав, що Єврокомісії, можливо, доведеться переосмислити центральну ідею щодо цього, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"Сподівання України на прискорене членство в Європейському Союзі були затоплені на вечері в Брюсселі, коли посли ЄС заявили керівнику апарату Урсули фон дер Ляєн, що країни-члени не сприймуть суперечливу пропозицію Єврокомісії щодо "зворотного розширення". Цей опір фактично блокує модель "спочатку членство, потім інтеграція", яку виконавча влада просувала, прагнучи, щоб Україна приєдналася до ЄС до 2027 року", - ідеться у публікації.

Як зазначає видання, "це ще один удар для Києва, на тлі того, як ЄС також намагається врятувати терміново необхідний пакет фінансової допомоги, який затримується через протистояння з Угорщиною".

Орбан звинувачує Зеленського у "блокаді" - Фіцо хоче заблокувати 90 млрд євро для України06.03.26, 10:16 • 3648 переглядiв

"Це не було рішенням, яке учасники обіду ухвалили, чекаючи на свій конторно. Кілька ключових столиць вже узгодили свою жорстку позицію щодо вступу України до ЄС перед вечерею, де впливовий керівник апарату фон дер Ляєн Бйорн Зайберт виклав думки Єврокомісії щодо механізму зворотного розширення", - відзначає видання.

Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters03.03.26, 17:45 • 74600 переглядiв

Як вказує видання, "зворотне розширення" передбачає надання членства, а потім поступове нарощування привілеїв. Це був один із чотирьох варіантів, поширених Єврокомісією перед вечерею в середу.

Єврокомісія пропонує змінити правила розширення для прискореного вступу України06.03.26, 08:05 • 6348 переглядiв

Один дипломат назвав атмосферу вечері "нормальною", але сказав, що повідомлення зі столиць було різким. "Це зроблено. Зворотне розширення нікуди не дінеться", – сказав невдовзі після цього інший дипломат, "припускаючи, що Зайберту, можливо, доведеться переосмислити центральну ідею Єврокомісії".

Чотири інші дипломати ЄС рішуче відкинули "зворотне розширення" як життєздатну стратегію для України - або будь-якої іншої країни. "Вони створили хибні надії, - сказав один високопоставлений дипломат. - Тепер ми повинні виправити це і сказати їм: "Ну, насправді, це зворотне розширення мертве від самого початку".

"У проєкті висновків Євроради 19 березня, які вже почали поширюватися, згадуються як суперечка щодо кредиту, так і дебати щодо розширення. У попередніх проєктах передбачається, що лідери, як очікується, підтримають традиційний підхід блоку до вступу, що ґрунтується на заслугах, на наступному саміті ЄС, що зміцнить надання переваги столицями існуючій системі. Це зведе нанівець надії Єврокомісії на швидке приєднання України", - сказано у публікації.

"Ми хочемо закріпити Україну в ЄС… але ми не можемо зруйнувати наші процедури та відмовитися від системи, що базується на заслугах, - сказав інший дипломат. - Справа в тому, щоб знайти реалістичний шлях вперед". Як зазначає видання, "реалістичний" тут означає щось, що враховує політичні інтереси національних столиць.

На запитання, чому на зустрічі послів був Зайберт, а не єврокомісар з питань розширення Марта Кос, один дипломат пожартував: "Ми знаємо, що Єврокомісія має пірамідальну структуру. Coreper не хоче гаяти часу. Йому потрібно розмовляти безпосередньо з Богом".

Кос натомість була в середу в Берліні, де вона захищала необхідність нового мислення щодо розширення. Поточна модель бере свій початок від вступу Іспанії та Португалії понад 40 років тому і була "розроблена для стабільного світу, заснованого на правилах, якого більше не існує", сказала Кос.

Один високопосадовець ЄС заявив, що питання розширення виникло в Coreper значною мірою "через метушню, створену дикими ідеями". Наталі Луазо, депутат Європарламенту, була такою ж прямою, попереджаючи, що такий підхід ризикує створити "плутанину в державах-членах і розчарування в країнах-кандидатах".

Щодо кредиту

Ще один рядок у проєкті висновків Євроради привернув певну увагу, пише видання. У пункті 9 лідери "вітають схвалення позики співзаконодавцями та з нетерпінням чекають на перший транш". "Формулювання навіть не взято в квадратні дужки – зазвичай це ознака того, що формулювання все ще обговорюється", пише видання.

ЄС шукає шляхи обійти Орбана для надання Україні кредиту в 90 млрд євро - Politico25.02.26, 11:26 • 32079 переглядiв

"То що… справу закрито? Навряд", - пише видання з посиланням на суперечку навколо трубопроводу, пов'язану з вето Угорщини на кредитний пакет для України в 90 мільярдів євро, на тлі "повідомлення про те, що ЄС чинить тиск на Україну з метою надання доступу до трубопроводу для інспекції, - головна вимога Будапешта".

"За лаштунками кілька країн-членів також тиснули на Київ, щоб надати інспекторам доступ до трубопроводу, але отримали відмову. Україна наполягає на тому, що їй потрібен час для оцінки масштабів збитків, повідомили кілька дипломатів ЄС", - пише видання.

ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT03.03.26, 15:07 • 66756 переглядiв

У вівторок під час розмови між фон дер Ляєн та Президентом України Володимиром Зеленським було порушено питання трубопроводу, "хоча незрозуміло, наскільки Брюссель тиснув на Київ". Один чиновник ЄС припустив, що "Єврокомісія воліє тихо тиснути на Україну з цього приводу, сподіваючись уникнути публічних спроб відновити поставки нафти, що зрештою принесе користь росії".

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
