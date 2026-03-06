$43.810.09
5 березня, 23:07 • 13516 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43 • 26528 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39 • 30424 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 65106 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 111745 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 53991 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
5 березня, 12:00 • 46585 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 74776 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 27688 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 51642 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
Орбан звинувачує Зеленського у "блокаді" - Фіцо хоче заблокувати 90 млрд євро для України

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини стверджує, що Україна запровадила нафтове ембарго проти Угорщини, а він застосує всі засоби для його подолання. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо підтримав Орбана і пригрозив заблокувати кредит ЄС для України.

Орбан звинувачує Зеленського у "блокаді" - Фіцо хоче заблокувати 90 млрд євро для України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Президент України Володимир Зеленський погрожує йому і його країні "нафтовою блокадою". Про це він заявив в інтерв’ю угорським провладним ЗМІ, передає УНН з посиланням на сторінку Орбана в соцмережі "Х".

Деталі

За словами Орбана, українці нібито "запровадили нафтове ембарго проти Угорщини, а Будапешт працює над тим, щоб його уникнути".

Ми не можемо домовитися з українцями, бо вони шантажують нас і хочуть змусити нас. А ми хочемо показати, що Угорщину не можна шантажувати і не можна примушувати. Україна не може торгуватися і порушувати свої обов’язки відповідно до угоди, укладеної з ЄС. Я застосую всі засоби з метою зламати цю нафтову блокаду

 - заявив Орбан.

Він додав, що йдеться про фінансові засоби.

Тим часом прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив заблокувати кредит 90 млрд євро Україні від ЄС. Відповідна заява розміщена на сторінці Фіцо в соцмережі "Х".

Висловлюю повну солідарність з Прем'єр-міністром Угорщини. Якщо український президент продовжуватиме в такому дусі, може статися так, що інші країни-члени ЄС також заблокують 90-мільярдний кредит для України 

- йдеться в його заяві.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна зупинить транзит важливих для України постачань. Це відбуватиметься доти, доки не буде запущено нафтопровід "Дружба".

Євген Устименко

