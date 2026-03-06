Орбан звинувачує Зеленського у "блокаді" - Фіцо хоче заблокувати 90 млрд євро для України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Президент України Володимир Зеленський погрожує йому і його країні "нафтовою блокадою". Про це він заявив в інтерв’ю угорським провладним ЗМІ, передає УНН з посиланням на сторінку Орбана в соцмережі "Х".

За словами Орбана, українці нібито "запровадили нафтове ембарго проти Угорщини, а Будапешт працює над тим, щоб його уникнути".

Ми не можемо домовитися з українцями, бо вони шантажують нас і хочуть змусити нас. А ми хочемо показати, що Угорщину не можна шантажувати і не можна примушувати. Україна не може торгуватися і порушувати свої обов’язки відповідно до угоди, укладеної з ЄС. Я застосую всі засоби з метою зламати цю нафтову блокаду

Він додав, що йдеться про фінансові засоби.

Тим часом прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив заблокувати кредит 90 млрд євро Україні від ЄС. Відповідна заява розміщена на сторінці Фіцо в соцмережі "Х".

Висловлюю повну солідарність з Прем'єр-міністром Угорщини. Якщо український президент продовжуватиме в такому дусі, може статися так, що інші країни-члени ЄС також заблокують 90-мільярдний кредит для України