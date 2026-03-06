Угорщина припинить транзит товарів для України - Орбан озвучив умову поновлення

$43.810.09
5 березня, 23:07 • 13315 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43 • 26075 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39 • 30062 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 64617 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 111123 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 53809 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
5 березня, 12:00 • 46483 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 74586 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 27649 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 51577 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
Трамп назвав військову операцію проти Ірану важливішою за зростання цін на пальне в США5 березня, 22:16 • 9584 перегляди
Ощадбанк заявив про викрадення своїх інкасаторів та великої суми цінностей в Угорщині5 березня, 22:58 • 11041 перегляди
Міністр оборони Ізраїлю розкрив деталі планування ліквідації Алі Хаменеї5 березня, 23:33 • 9038 перегляди
росія планує подвоїти чисельність підрозділів безпілотних систем за рахунок набору молоді6 березня, 01:00 • 10356 перегляди
Іран заявив про знищення американського винищувача F-15E та масштабний ракетний обстріл04:50 • 6822 перегляди
Публікації
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto5 березня, 14:41 • 30779 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані5 березня, 12:59 • 61366 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 74586 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС5 березня, 09:41 • 82741 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 82181 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Алі Хаменеї
Нарендра Моді
Музикант
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Ізраїль
Тегеран
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані02:40 • 5890 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 13512 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 16230 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 37563 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 44188 перегляди
Техніка
Шахед-136
Дипломатка
Золото
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Угорщина припинить транзит товарів для України - Орбан озвучив умову поновлення

Київ • УНН

 • 460 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна зупинить транзит важливих для України постачань. Це триватиме доти, доки не буде запущено нафтопровід "Дружба".

Угорщина припинить транзит товарів для України - Орбан озвучив умову поновлення

Угорщина зупинить транзит важливих для України постачань, доки не буде запущено нафтопровід "Дружбу". Про це в інтерв’ю радіо Kossuth заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, передає УНН з посиланням на 24.hu.

Деталі

Ми припинили постачання бензину та дизельного палива в Україну, хоча продовжуємо постачати їй електроенергію. Також ми припинимо постачання важливих для України товарів, що проходять через Угорщину

- заявив очільник угорського уряду.

Він додав, що вступ України в ЄС нібито знищить угорську економіку.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив захоплення сімох співробітників Ощадбанку силовими структурами Угорщини в Будапешті.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт