Угорщина припинить транзит товарів для України - Орбан озвучив умову поновлення
Київ • УНН
Угорщина зупинить транзит важливих для України постачань, доки не буде запущено нафтопровід "Дружбу". Про це в інтерв’ю радіо Kossuth заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, передає УНН з посиланням на 24.hu.
Деталі
Ми припинили постачання бензину та дизельного палива в Україну, хоча продовжуємо постачати їй електроенергію. Також ми припинимо постачання важливих для України товарів, що проходять через Угорщину
Він додав, що вступ України в ЄС нібито знищить угорську економіку.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив захоплення сімох співробітників Ощадбанку силовими структурами Угорщини в Будапешті.