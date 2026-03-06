росія планує подвоїти чисельність підрозділів безпілотних систем за рахунок набору молоді
рф має на меті збільшити штат сил безпілотних систем до 165 тисяч осіб до кінця 2026 року. Для цього Міноборони рф запустило рекрутингову кампанію, орієнтовану на студентів та технічно грамотну молодь.
Командування збройних сил рф поставило завдання до кінця 2026 року збільшити штатну чисельність нещодавно створених сил безпілотних систем із 80 тисяч до 165 тисяч осіб. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.
Деталі
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив агресивні плани ворога щодо масштабування цього роду військ, який лише наприкінці 2025 року отримав окремий статус у структурі російської армії. Для реалізації такого амбітного приросту Міноборони рф запустило масштабну рекрутингову кампанію, орієнтовану на студентів та технічно грамотну молодь, обіцяючи їм імунітет від переведення в штурмову піхоту.
Організаційні зміни та боротьба з плинністю кадрів
До створення окремого роду військ російські оператори БПЛА формально не мали власної військово-облікової спеціальності, що дозволяло командирам на місцях використовувати кваліфікованих дроноводів як звичайних піхотинців під час штурмів.
Виділення безпілотних систем у самостійну структуру має на меті юридично закріпити статус фахівців та зупинити нецільове використання людського ресурсу. Водночас експерти зазначають, що попередня система підготовки на прискорених курсах безпосередньо в зоні бойових дій призвела до низької якості кадрів, яку тепер намагаються компенсувати за рахунок залучення студентів через академвідпустки.
Стратегія централізації та перехід до кількісних показників
Російська модель розбудови безпілотних підрозділів базується на максимальній централізації, де всі дрони – від розвідувальних "Орланів" до ударних "Ланцетів" – мають бути підпорядковані єдиному командуванню.
Це суттєво відрізняється від українського підходу, де підрозділи БПЛА інтегровані в різні роди військ для кращої взаємодії на полі бою. Аналітики припускають, що для виконання плану у 165 тисяч осіб агресор обере шлях екстенсивного розвитку, надаючи перевагу кількості операторів над їхньою професійною майстерністю та технічною складністю навчання.
Ризики рекрутингової кампанії через профільні центри
Основним джерелом поповнення лав операторів мають стати спеціалізовані навчальні центри збройних сил рф, проте Міноборони продовжує залучати і приватні школи пілотування. російські пропагандисти визнають, що навіть за умови успішного набору молоді, механічне збільшення чисельності підрозділів без належного технологічного забезпечення не вирішить стратегічних проблем окупаційних військ на лінії зіткнення.
