росія планує подвоїти чисельність підрозділів безпілотних систем за рахунок набору молоді

Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43 • 14007 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
5 березня, 17:39 • 20246 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
5 березня, 12:41 • 46149 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 83084 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 47760 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
5 березня, 12:00 • 42867 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
5 березня, 11:33 • 68928 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
5 березня, 08:05 • 26062 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 49670 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років 5 березня, 15:38
Лідер угорської опозиції розкритикував Зеленського за заяву про Орбана 5 березня, 17:28
Поліція Балі підтвердила, що понівечені останки належать зниклому українському туристу 5 березня, 18:04
Зеленський повинен взятися за справу і укласти угоду, саме він є перешкодою - Трамп 5 березня, 18:09
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фото 5 березня, 18:11
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життя 5 березня, 14:41
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані 5 березня, 12:59
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі 5 березня, 11:33
5 березня, 11:33 • 68928 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС 5 березня, 09:41
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай 4 березня, 15:53
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фото 5 березня, 18:11
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років 5 березня, 15:38
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерство 5 березня, 11:40
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні Бланко 4 березня, 15:04
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї Лондона 4 березня, 12:28
росія планує подвоїти чисельність підрозділів безпілотних систем за рахунок набору молоді

Київ • УНН

 • 8 перегляди

рф має на меті збільшити штат сил безпілотних систем до 165 тисяч осіб до кінця 2026 року. Для цього Міноборони рф запустило рекрутингову кампанію, орієнтовану на студентів та технічно грамотну молодь.

росія планує подвоїти чисельність підрозділів безпілотних систем за рахунок набору молоді

Командування збройних сил рф поставило завдання до кінця 2026 року збільшити штатну чисельність нещодавно створених сил безпілотних систем із 80 тисяч до 165 тисяч осіб. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив агресивні плани ворога щодо масштабування цього роду військ, який лише наприкінці 2025 року отримав окремий статус у структурі російської армії. Для реалізації такого амбітного приросту Міноборони рф запустило масштабну рекрутингову кампанію, орієнтовану на студентів та технічно грамотну молодь, обіцяючи їм імунітет від переведення в штурмову піхоту.

Організаційні зміни та боротьба з плинністю кадрів

До створення окремого роду військ російські оператори БПЛА формально не мали власної військово-облікової спеціальності, що дозволяло командирам на місцях використовувати кваліфікованих дроноводів як звичайних піхотинців під час штурмів.

Україна буде продовжувати дипломатичний процес, коли американські партнери будуть готові працювати так, як було погоджено - Зеленський 05.03.26, 20:50 • 4808 переглядiв

Виділення безпілотних систем у самостійну структуру має на меті юридично закріпити статус фахівців та зупинити нецільове використання людського ресурсу. Водночас експерти зазначають, що попередня система підготовки на прискорених курсах безпосередньо в зоні бойових дій призвела до низької якості кадрів, яку тепер намагаються компенсувати за рахунок залучення студентів через академвідпустки.

Стратегія централізації та перехід до кількісних показників

Російська модель розбудови безпілотних підрозділів базується на максимальній централізації, де всі дрони – від розвідувальних "Орланів" до ударних "Ланцетів" – мають бути підпорядковані єдиному командуванню.

лавров заявив про "випаровування духу Анкориджа" у переговорах з США05.03.26, 17:14 • 4536 переглядiв

Це суттєво відрізняється від українського підходу, де підрозділи БПЛА інтегровані в різні роди військ для кращої взаємодії на полі бою. Аналітики припускають, що для виконання плану у 165 тисяч осіб агресор обере шлях екстенсивного розвитку, надаючи перевагу кількості операторів над їхньою професійною майстерністю та технічною складністю навчання.

Ризики рекрутингової кампанії через профільні центри

Основним джерелом поповнення лав операторів мають стати спеціалізовані навчальні центри збройних сил рф, проте Міноборони продовжує залучати і приватні школи пілотування. російські пропагандисти визнають, що навіть за умови успішного набору молоді, механічне збільшення чисельності підрозділів без належного технологічного забезпечення не вирішить стратегічних проблем окупаційних військ на лінії зіткнення.

В українському полоні перебуває найбільша за весь час кількість російських військовополонених - проєкт "Хочу жить"05.03.26, 15:30 • 2882 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
російська пропаганда
Техніка
Мобілізація
Війна в Україні
Ланцет (баражуючий боєприпас)
Збройні сили України
Орлан-10
Олександр Сирський