Україна буде продовжувати дипломатичний процес, коли американські партнери будуть готові працювати так, як було погоджено - Зеленський

Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
17:39 • 10294 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 31562 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 61201 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 40966 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
5 березня, 12:00 • 39287 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 62323 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 24744 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 48121 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 78269 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Популярнi новини
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС5 березня, 09:41 • 71224 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 29159 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані12:59 • 44547 перегляди
Shahed, що вразив британську авіабазу на Кіпрі, було запущено не з Ірану - APPhoto13:04 • 43140 перегляди
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto14:41 • 16251 перегляди
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto14:41 • 16338 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані12:59 • 44651 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 62321 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС5 березня, 09:41 • 71308 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 73793 перегляди
УНН Lite
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto18:11 • 2526 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo15:38 • 7910 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 29247 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 39701 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 54879 перегляди
Україна буде продовжувати дипломатичний процес, коли американські партнери будуть готові працювати так, як було погоджено - Зеленський

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Україна продовжить дипломатичний процес, коли американські партнери будуть готові працювати за погодженим форматом. Він наголосив, що Україна має бути готовою до відновлення дипломатії в будь-який момент.

Україна буде продовжувати дипломатичний процес, коли американські партнери будуть готові працювати так, як було погоджено - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна буде продовжувати дипломатичний процес, коли американські партнери будуть готові працювати так, як було погоджено раніше, передає УНН.

Деталі

"Звісно, наш пріоритет – робити все для закінчення війни. Ми будемо продовжувати дипломатичний процес, коли американські партнери будуть готові працювати так, як ми погоджували: двосторонні формати з ними, тристоронні формати з росією, також робота з європейцями", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що зараз практично вся увага світу йде ситуації навколо Ірану, і скільки б зараз не тривали бойові дії там, Україна має бути готова до відновлення дипломатії в будь-який момент.

"Українська команда саме так і працює – всі в нашій делегації", - додав Зеленський.

Нагадаємо

росія продовжує вважати домовленості з США на саміті в Анкориджі точкою відліку в переговорах щодо мирного врегулювання війни з Україною, але "дух Анкориджа випаровується".

Павло Башинський

