Україна буде продовжувати дипломатичний процес, коли американські партнери будуть готові працювати так, як було погоджено - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна буде продовжувати дипломатичний процес, коли американські партнери будуть готові працювати так, як було погоджено раніше, передає УНН.
Деталі
"Звісно, наш пріоритет – робити все для закінчення війни. Ми будемо продовжувати дипломатичний процес, коли американські партнери будуть готові працювати так, як ми погоджували: двосторонні формати з ними, тристоронні формати з росією, також робота з європейцями", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що зараз практично вся увага світу йде ситуації навколо Ірану, і скільки б зараз не тривали бойові дії там, Україна має бути готова до відновлення дипломатії в будь-який момент.
"Українська команда саме так і працює – всі в нашій делегації", - додав Зеленський.
Нагадаємо
росія продовжує вважати домовленості з США на саміті в Анкориджі точкою відліку в переговорах щодо мирного врегулювання війни з Україною, але "дух Анкориджа випаровується".