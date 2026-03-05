В українському полоні перебуває найбільша за весь час кількість російських військовополонених - проєкт "Хочу жить"

$43.720.26
50.830.37
ukenru
Ексклюзив
12:41 • 4380 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
12:39 • 9868 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
12:11 • 10978 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
12:00 • 11928 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
11:33 • 17517 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
08:05 • 15187 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 37913 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 70509 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 80339 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 81171 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
5м/с
47%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Австралія приєдналася до глобального альянсу G7 із видобутку критично важливих мінералів5 березня, 04:09 • 19524 перегляди
Уряд Китаю наказав нафтопереробним заводам припинити експорт палива через війну в Перській затоці5 березня, 04:30 • 91551 перегляди
Пентагон ідентифікував загиблих солдатів унаслідок атаки іранського дрона в Кувейті5 березня, 04:49 • 13373 перегляди
Україна відреагувала на передачу рф полонених українців до Угорщини - коордштаб закликав не робити з військових "розмінну монету"5 березня, 06:54 • 11509 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС09:41 • 22381 перегляди
Публікації
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані12:59 • 8504 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
11:33 • 17517 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС09:41 • 24026 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 50155 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 80340 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Музикант
Дональд Трамп
Керолайн Левітт
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto11:40 • 6746 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 27173 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 43181 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 46777 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 53658 перегляди
Актуальне
Техніка
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Соціальна мережа
Financial Times

В українському полоні перебуває найбільша за весь час кількість російських військовополонених - проєкт "Хочу жить"

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Кількість російських військовополонених в Україні досягла рекордного рівня, тисячі росіян перебувають у таборах. росія саботує обмін, незважаючи на те, що це дозволило б заповнити втрати, порівнянні з половиною дивізії.

В українському полоні перебуває найбільша за весь час кількість російських військовополонених - проєкт "Хочу жить"

Тисячі росіян заповнили українські табори для військовополонених. За даними проєкту "Хочу жить", наразі в українському полоні перебуває найбільша за весь час кількість російських військовополонених, передає УНН.  

Наразі в українському полоні перебуває найбільша за весь час кількість російських військовополонених – тисячі росіян заповнили українські табори для військовополонених. Незважаючи на те, що росія відправляє всіх своїх обміняних солдатів повторно на фронт, а обмін у форматі "всіх на всіх" дозволив би зс рф заповнити втрати, порівняні з половиною дивізії, росія все одно саботує обмін 

- йдеться у повідомленні.

Проєкт нагадує, що відмова Кремля від такого обміну – це свідоме бажання продовжувати утримувати українських заручників замість повернення своїх військовополонених.

При цьому, на відміну від росії, згідно з українським законодавством перебування в полоні є підставою для звільнення з військової служби, чим багато хто пройшов через пекло російського полону і користується 

- зазначено у повідомленні.

Нагадаємо

Сьогодні додому повернулися 200 захисників України, а росія забрала 200 своїх солдатів. Завтра обмін продовжиться з ще більшою кількістю військовополонених. Про проведення обміну вдалося домовитись під час переговорів у Женеві.

Проте навіть на п'ятий рік війни російська сторона, як і раніше, відмовляється вирішити питання військовополонених за допомогою проведення гуманітарного обміну у форматі "всіх на всіх".

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Женева
Збройні сили України
Україна