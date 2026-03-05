В українському полоні перебуває найбільша за весь час кількість російських військовополонених - проєкт "Хочу жить"
Київ • УНН
Кількість російських військовополонених в Україні досягла рекордного рівня, тисячі росіян перебувають у таборах. росія саботує обмін, незважаючи на те, що це дозволило б заповнити втрати, порівнянні з половиною дивізії.
Тисячі росіян заповнили українські табори для військовополонених. За даними проєкту "Хочу жить", наразі в українському полоні перебуває найбільша за весь час кількість російських військовополонених, передає УНН.
Наразі в українському полоні перебуває найбільша за весь час кількість російських військовополонених – тисячі росіян заповнили українські табори для військовополонених. Незважаючи на те, що росія відправляє всіх своїх обміняних солдатів повторно на фронт, а обмін у форматі "всіх на всіх" дозволив би зс рф заповнити втрати, порівняні з половиною дивізії, росія все одно саботує обмін
Проєкт нагадує, що відмова Кремля від такого обміну – це свідоме бажання продовжувати утримувати українських заручників замість повернення своїх військовополонених.
При цьому, на відміну від росії, згідно з українським законодавством перебування в полоні є підставою для звільнення з військової служби, чим багато хто пройшов через пекло російського полону і користується
Нагадаємо
Сьогодні додому повернулися 200 захисників України, а росія забрала 200 своїх солдатів. Завтра обмін продовжиться з ще більшою кількістю військовополонених. Про проведення обміну вдалося домовитись під час переговорів у Женеві.
Проте навіть на п'ятий рік війни російська сторона, як і раніше, відмовляється вирішити питання військовополонених за допомогою проведення гуманітарного обміну у форматі "всіх на всіх".