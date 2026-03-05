Уряд Китаю наказав нафтопереробним заводам припинити експорт палива через війну в Перській затоці
Китай запровадив термінову заборону на експорт дизельного палива та бензину через ескалацію конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном. Це рішення може спричинити дефіцит нафтопродуктів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
Пекін запровадив термінову заборону на експорт дизельного палива та бензину для найбільших державних і приватних нафтопереробних компаній через масштабну ескалацію воєнного конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
За розпорядженням Національної комісії з розвитку та реформ (NDRC), компанії PetroChina, Sinopec та CNOOC мають негайно припинити підписання нових експортних угод і анулювати вже існуючі домовленості. Обмеження не стосуються лише поставок до Гонконгу та Макао, а також авіаційного палива, що вже перебуває на митних складах. Попри наявність стратегічних запасів на 4-5 місяців, Пекін перейшов до режиму жорсткої економії ресурсів, оскільки бойові дії в регіоні Перської затоки вже призвели до стрибка цін на нафту Brent вище 82 доларів за барель.
Реакція ринку та зміна глобальних енергетичних потоків
Експерти зазначають, що рішення Китаю може спровокувати гострий дефіцит нафтопродуктів у всьому Азійсько-Тихоокеанському регіоні, де багато країн залежали від китайського експорту. У той час як світові ціни на дизель зростають швидше за вартість сирої нафти, Китай вимушений шукати альтернативні джерела постачання, дедалі більше покладаючись на російські енергоресурси. Війна на Близькому Сході фактично паралізувала традиційні логістичні маршрути, змушуючи глобальних гравців радикально переглядати свої енергетичні стратегії.
Китай вживатиме необхідних заходів для захисту власної енергетичної безпеки
