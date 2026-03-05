Уряд Китаю наказав нафтопереробним заводам припинити експорт палива через війну в Перській затоці

$43.450.22
50.460.14
ukenru
4 березня, 20:04 • 10508 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 26708 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 37662 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 46021 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 30911 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 32299 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 57035 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 80850 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 68097 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 69448 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
США отримають повний контроль над повітряним простором Ірану найближчими годинами - Білий дім
4 березня, 18:45 • 7102 перегляди
У Білому домі заявили, що введення американських військ в Іран не входить у плани "на даний момент"
4 березня, 19:03 • 5798 перегляди
У Білому домі розкритикували "безкоштовну" передачу зброї Україні, але запевнили - боєприпасів для війни з Іраном стане
4 березня, 19:28 • 5512 перегляди
Курдські війська з Іраку розпочали наземний наступ на Іран - ЗМІ
4 березня, 20:42 • 5124 перегляди
Софія Ротару вшанувала пам'ять Володимира Івасюка, якому виповнилося б 77
4 березня, 21:48 • 4754 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай
4 березня, 15:53 • 26163 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 37662 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 46021 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює
4 березня, 11:48 • 40685 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ
4 березня, 11:44 • 40147 перегляди
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Керолайн Левітт
Володимир Зеленський
Петер Сіярто
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Білий дім
Європа
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні Бланко
4 березня, 15:04 • 15273 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї Лондона
4 березня, 12:28 • 30396 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацією
3 березня, 17:13 • 36598 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"
3 березня, 14:39 • 43981 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережу
3 березня, 12:11 • 47821 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
MIM-104 Patriot
FIFA (серія відеоігор)

Уряд Китаю наказав нафтопереробним заводам припинити експорт палива через війну в Перській затоці

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Китай запровадив термінову заборону на експорт дизельного палива та бензину через ескалацію конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном. Це рішення може спричинити дефіцит нафтопродуктів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Уряд Китаю наказав нафтопереробним заводам припинити експорт палива через війну в Перській затоці

Пекін запровадив термінову заборону на експорт дизельного палива та бензину для найбільших державних і приватних нафтопереробних компаній через масштабну ескалацію воєнного конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За розпорядженням Національної комісії з розвитку та реформ (NDRC), компанії PetroChina, Sinopec та CNOOC мають негайно припинити підписання нових експортних угод і анулювати вже існуючі домовленості. Обмеження не стосуються лише поставок до Гонконгу та Макао, а також авіаційного палива, що вже перебуває на митних складах. Попри наявність стратегічних запасів на 4-5 місяців, Пекін перейшов до режиму жорсткої економії ресурсів, оскільки бойові дії в регіоні Перської затоки вже призвели до стрибка цін на нафту Brent вище 82 доларів за барель.

Реакція ринку та зміна глобальних енергетичних потоків

Експерти зазначають, що рішення Китаю може спровокувати гострий дефіцит нафтопродуктів у всьому Азійсько-Тихоокеанському регіоні, де багато країн залежали від китайського експорту. У той час як світові ціни на дизель зростають швидше за вартість сирої нафти, Китай вимушений шукати альтернативні джерела постачання, дедалі більше покладаючись на російські енергоресурси. Війна на Близькому Сході фактично паралізувала традиційні логістичні маршрути, змушуючи глобальних гравців радикально переглядати свої енергетичні стратегії.

Китай вживатиме необхідних заходів для захисту власної енергетичної безпеки

– наголосили в МЗС країни, коментуючи ситуацію в Перській затоці.

Вартість транспортування американської нафти до Азії зросла до історичного максимуму05.03.26, 00:34 • 3730 переглядiв

 

Степан Гафтко

Енергетика
Ізраїль
Bloomberg
Гонконг
Китай
Сполучені Штати Америки
Іран