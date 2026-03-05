Австралія приєдналася до глобального альянсу G7 із видобутку критично важливих мінералів
Австралія офіційно приєдналася до альянсу G7 з критично важливих корисних копалин. Це партнерство спрямоване на створення надійного ланцюга поставок літію, урану та залізної руди, оминаючи Китай.
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час візиту до Канберри оголосив про підписання стратегічних угод з Австралією, які передбачають її офіційний вступ до альянсу G7 з критично важливих корисних копалин. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Партнерство спрямоване на створення надійного ланцюга поставок літію, урану та залізної руди в обхід Китаю, який наразі домінує на ринку переробки сировини для оборонної промисловості та напівпровідників. Об'єднання зусиль двох найбільших експортерів ресурсів дозволить західним демократіям забезпечити енергетичну безпеку та прискорити розвиток високотехнологічних галузей завдяки спільному управлінню резервами.
Формування найбільшого у світі демократичного об'єднання мінеральних запасів
Альянс G7, ініційований Канадою у 2025 році, тепер охоплює країни, що разом контролюють понад третину світового видобутку літію та близько 40% залізної руди. Марк Карні наголосив, що ця співпраця є відповіддю на руйнування глобальної архітектури безпеки та виклики, які постають перед "середніми державами" в умовах геополітичної нестабільності.
Раніше сьогодні ми підписали низку нових угод щодо критично важливих корисних копалин, зокрема щодо альянсу G7 з критично важливих корисних копалин – найбільшого об’єднання надійних демократичних запасів корисних копалин у світі
