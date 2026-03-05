Австралія приєдналася до глобального альянсу G7 із видобутку критично важливих мінералів

$43.450.22
4 березня, 20:04 • 10165 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 24630 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
4 березня, 15:27 • 35849 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
4 березня, 13:52 • 44626 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
4 березня, 12:44 • 30234 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 31937 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 56847 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
3 березня, 16:32 • 80745 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 67988 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
3 березня, 13:15 • 69361 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

путін розглядає можливість "прямо зараз" припинити поставки газу на європейський ринок - росЗМІ
США отримають повний контроль над повітряним простором Ірану найближчими годинами - Білий дім
У Білому домі заявили, що введення американських військ в Іран не входить у плани "на даний момент"
У Білому домі розкритикували "безкоштовну" передачу зброї Україні, але запевнили - боєприпасів для війни з Іраном стане
Курдські війська з Іраку розпочали наземний наступ на Іран - ЗМІ
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 35854 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 44631 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Керолайн Левітт
Володимир Зеленський
Петер Сіярто
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Білий дім
Європа
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні Бланко
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї Лондона
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацією
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережу
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
MIM-104 Patriot
FIFA (серія відеоігор)

Австралія приєдналася до глобального альянсу G7 із видобутку критично важливих мінералів

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Австралія офіційно приєдналася до альянсу G7 з критично важливих корисних копалин. Це партнерство спрямоване на створення надійного ланцюга поставок літію, урану та залізної руди, оминаючи Китай.

Австралія приєдналася до глобального альянсу G7 із видобутку критично важливих мінералів
Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час візиту до Канберри оголосив про підписання стратегічних угод з Австралією, які передбачають її офіційний вступ до альянсу G7 з критично важливих корисних копалин. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Партнерство спрямоване на створення надійного ланцюга поставок літію, урану та залізної руди в обхід Китаю, який наразі домінує на ринку переробки сировини для оборонної промисловості та напівпровідників. Об'єднання зусиль двох найбільших експортерів ресурсів дозволить західним демократіям забезпечити енергетичну безпеку та прискорити розвиток високотехнологічних галузей завдяки спільному управлінню резервами.

Формування найбільшого у світі демократичного об'єднання мінеральних запасів

Альянс G7, ініційований Канадою у 2025 році, тепер охоплює країни, що разом контролюють понад третину світового видобутку літію та близько 40% залізної руди. Марк Карні наголосив, що ця співпраця є відповіддю на руйнування глобальної архітектури безпеки та виклики, які постають перед "середніми державами" в умовах геополітичної нестабільності.

Раніше сьогодні ми підписали низку нових угод щодо критично важливих корисних копалин, зокрема щодо альянсу G7 з критично важливих корисних копалин – найбільшого об’єднання надійних демократичних запасів корисних копалин у світі

– заявив Карні під час виступу перед австралійським парламентом.

Родовище "Добра" розроблятимуть шахтним методом, щоб зберегти сільгоспземлі - Мінекономіки27.01.26, 16:24 • 2803 перегляди

Степан Гафтко

