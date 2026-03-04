путін розглядає можливість "прямо зараз" припинити поставки газу на європейський ринок - росЗМІ

російський диктатор володимир путін доручить уряду опрацювати можливість прямо зараз припинити поставки газу на європейський ринок. Про це він заявив після зустрічі із главою МЗС Угорщини Петером Сійярто, повідомляє Кремль та росЗМІ, передає УНН.

... вони (країни Євросоюзу — прим. ред.) через місяць планують запровадити обмеження на купівлю російського газу, в тому числі зрідженого. А за рік — подальші обмеження, аж до повної заборони. А зараз відкриваються інші ринки. І, можливо, нам вигідніше прямо зараз припинити постачання на європейський ринок? Піти на ті ринки, які відкриваються, і там закріпитись