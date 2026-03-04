путін розглядає можливість "прямо зараз" припинити поставки газу на європейський ринок - росЗМІ
Київ • УНН
володимир путін доручив уряду опрацювати можливість негайного припинення поставок газу до Європи. Це пов'язано з планами ЄС щодо обмеження імпорту російського газу.
російський диктатор володимир путін доручить уряду опрацювати можливість прямо зараз припинити поставки газу на європейський ринок. Про це він заявив після зустрічі із главою МЗС Угорщини Петером Сійярто, повідомляє Кремль та росЗМІ, передає УНН.
... вони (країни Євросоюзу — прим. ред.) через місяць планують запровадити обмеження на купівлю російського газу, в тому числі зрідженого. А за рік — подальші обмеження, аж до повної заборони. А зараз відкриваються інші ринки. І, можливо, нам вигідніше прямо зараз припинити постачання на європейський ринок? Піти на ті ринки, які відкриваються, і там закріпитись
Він зазначив, що в цьому немає "політичного підґрунтя": "Якщо нам все одно за місяць закриють? Чи два? То чи не краще самим зараз припинити та піти у ті країни, які є надійними партнерами?"
"Це не рішення, це, як то кажуть, думки вголос. Я обов'язково доручу уряду, щоб він разом із нашими компаніями пропрацював це питання", — додав путін.
Нагадаємо
Рада Європейського Союзу 26 січня схвалила регламент поетапного припинення імпорту російського трубопровідного газу та скрапленого природного газу (СПГ).
Проте днями міністр енергетики Норвегії Тер’є Осланд заявив, що війна в Ірані може вплинути на енергетичну стабільність Європи та знову активізувати дискусію в ЄС щодо повної заборони імпорту російського природного газу.