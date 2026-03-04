$43.450.22
Ексклюзив
15:27 • 12696 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
13:52 • 22637 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
12:44 • 18946 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 25153 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 52058 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 78366 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 65755 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 67973 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 62250 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 35122 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

путін розглядає можливість "прямо зараз" припинити поставки газу на європейський ринок - росЗМІ

Київ • УНН

 • 96 перегляди

володимир путін доручив уряду опрацювати можливість негайного припинення поставок газу до Європи. Це пов'язано з планами ЄС щодо обмеження імпорту російського газу.

путін розглядає можливість "прямо зараз" припинити поставки газу на європейський ринок - росЗМІ

російський диктатор володимир путін доручить уряду опрацювати можливість прямо зараз припинити поставки газу на європейський ринок. Про це він заявив після зустрічі із главою МЗС Угорщини Петером Сійярто, повідомляє Кремль та росЗМІ, передає УНН.

... вони (країни Євросоюзу — прим. ред.) через місяць планують запровадити обмеження на купівлю російського газу, в тому числі зрідженого. А за рік — подальші обмеження, аж до повної заборони. А зараз відкриваються інші ринки. І, можливо, нам вигідніше прямо зараз припинити постачання на європейський ринок? Піти на ті ринки, які відкриваються, і там закріпитись 

- сказав путін.

Він зазначив, що в цьому немає "політичного підґрунтя": "Якщо нам все одно за місяць закриють? Чи два? То чи не краще самим зараз припинити та піти у ті країни, які є надійними партнерами?"

"Це не рішення, це, як то кажуть, думки вголос. Я обов'язково доручу уряду, щоб він разом із нашими компаніями пропрацював це питання", — додав путін.

Експорт російського газу до Європи зріс на 10% у січні - Reuters02.02.26, 12:51 • 5146 переглядiв

Нагадаємо

Рада Європейського Союзу 26 січня схвалила регламент поетапного припинення імпорту російського трубопровідного газу та скрапленого природного газу (СПГ).

Проте днями міністр енергетики Норвегії Тер’є Осланд заявив, що війна в Ірані може вплинути на енергетичну стабільність Європи та знову активізувати дискусію в ЄС щодо повної заборони імпорту російського природного газу.

Антоніна Туманова

Світ
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Володимир Путін
Петер Сіярто
Європейський Союз
Норвегія
Європа
Угорщина
Іран