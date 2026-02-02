Експорт російського газу до Європи зріс на 10% у січні - Reuters
Київ • УНН
Середньодобові поставки природного газу "газпрому" до Європи через "Турецький потік" зросли на 10,3% у січні порівняно з минулим роком. Туреччина залишається єдиним транзитним маршрутом для російського газу до Європи.
Середньодобові поставки природного газу російським енергетичним гігантом "газпром" до Європи через підводний трубопровід "Турецький потік" зросли на 10,3% у січні порівняно з аналогічним періодом минулого року, показали розрахунки Reuters, опубліковані в понеділок, пише УНН.
Деталі
Туреччина є єдиним транзитним маршрутом, що залишився для російського газу до Європи після того, як Україна вирішила не продовжувати п'ятирічну транзитну угоду з москвою, термін дії якої закінчився у січні 2025 року.
Загальні поставки російського газу до Європи через "Турецький потік" у січні становили 1,73 мільярда кубічних метрів порівняно з 1,57 млрд куб. м за аналогічний період роком раніше, згідно з розрахунками Reuters.
Розрахунки, засновані на даних європейської газотранспортної групи Entsog, показали, що експорт російського газу через трубопровід "Турецький потік" зріс до 55,8 мільйона кубічних метрів на добу у січні з 50,6 млн куб. м у січні 2025 року. Це відповідає показникам у грудні, коли експорт становив 56 млн куб. м на день.
Компанія, яка не публікувала власну щомісячну статистику з початку 2023 року, не відповіла на запит про коментар.
За розрахунками Reuters, у 2025 році експорт газу "газпрому" до Європи впав на 44% до найнижчого рівня з середини 1970-х років після закриття українського маршруту. Минулого року поставки "газпрому" становили лише 18 млрд куб. м.
Експорт російського трубопровідного газу до Європи досяг піку в понад 175-180 млрд куб. м на рік у 2018-2019 роках.
