Експорт російського газу до Європи зріс на 10% у січні - Reuters

$42.810.04
51.020.22
ukenru
08:37 • 5562 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 37545 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 54902 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 37062 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 43115 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 31151 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 49723 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 63686 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 40050 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 37048 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−14°
1.8м/с
66%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США планують атакувати Іран: американська "армада" прибула на Близький Схід - WSJ2 лютого, 02:20 • 10636 перегляди
Сі Цзіньпін закликав зробити юань однією з основних глобальних резервних валют2 лютого, 02:54 • 6132 перегляди
ISW: кремль намагається маніпулювати Трампом напередодні нового раунду "мирних" переговорів2 лютого, 04:01 • 11550 перегляди
Файли Епштейна: колишній посол Великої Британії залишає Лейбористську партію2 лютого, 04:28 • 7662 перегляди
російська окупація довела до відчаю: маріупольці записали звернення до путінаVideo05:17 • 4874 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 69371 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 96892 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 73015 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 80688 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 80669 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Джеффрі Епштайн
Петр Павел
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Іран
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 23662 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 34419 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 36670 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 39243 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 41534 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
Шахед-136

Експорт російського газу до Європи зріс на 10% у січні - Reuters

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Середньодобові поставки природного газу "газпрому" до Європи через "Турецький потік" зросли на 10,3% у січні порівняно з минулим роком. Туреччина залишається єдиним транзитним маршрутом для російського газу до Європи.

Експорт російського газу до Європи зріс на 10% у січні - Reuters

Середньодобові поставки природного газу російським енергетичним гігантом "газпром" до Європи через підводний трубопровід "Турецький потік" зросли на 10,3% у січні порівняно з аналогічним періодом минулого року, показали розрахунки Reuters, опубліковані в понеділок, пише УНН.

Деталі

Туреччина є єдиним транзитним маршрутом, що залишився для російського газу до Європи після того, як Україна вирішила не продовжувати п'ятирічну транзитну угоду з москвою, термін дії якої закінчився у січні 2025 року.

Загальні поставки російського газу до Європи через "Турецький потік" у січні становили 1,73 мільярда кубічних метрів порівняно з 1,57 млрд куб. м за аналогічний період роком раніше, згідно з розрахунками Reuters.

Розрахунки, засновані на даних європейської газотранспортної групи Entsog, показали, що експорт російського газу через трубопровід "Турецький потік" зріс до 55,8 мільйона кубічних метрів на добу у січні з 50,6 млн куб. м у січні 2025 року. Це відповідає показникам у грудні, коли експорт становив 56 млн куб. м на день.

Компанія, яка не публікувала власну щомісячну статистику з початку 2023 року, не відповіла на запит про коментар.

За розрахунками Reuters, у 2025 році експорт газу "газпрому" до Європи впав на 44% до найнижчого рівня з середини 1970-х років після закриття українського маршруту. Минулого року поставки "газпрому" становили лише 18 млрд куб. м.

Експорт російського трубопровідного газу до Європи досяг піку в понад 175-180 млрд куб. м на рік у 2018-2019 роках.

Експорт російського газу до Європи впав до історичного мінімуму з 1970-х років - Reuters30.12.25, 14:03 • 2750 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Газпром
Reuters
Європа
Туреччина
Україна