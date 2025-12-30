Експорт російського газу до Європи впав до історичного мінімуму з 1970-х років - Reuters

Експорт російського трубопровідного газу до Європи впав на 44% у 2025 році - до найнижчого рівня з середини 1970-х років після закриття українського маршруту та поступового припинення імпорту викопного палива з росії, з посиланням на розрахунки у вівторок повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

ЄС заявив, що припинить імпорт російського газу до кінця 2027 року в межах своїх зусиль щодо подолання залежності блоку від російських енергоносіїв.

Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС

Раніше Європа була найбільшим джерелом бюджетних доходів росії від продажу нафти та газу завдяки трубопроводам, побудованим з колишнього Радянського Союзу до Західної Європи в 1960-х та 1970-х роках.

Експорт російського трубопровідного газу до Європи досяг піку в понад 175-180 мільярдів кубічних метрів на рік у 2018-2019 роках і коштував десятки мільярдів для "газпрому" та російської держави, яка володіє контрольним пакетом акцій компанії, пише видання.

Але цього року поставки "газпрому" становили лише 18 млрд куб. м і були відправлені підводним трубопроводом "Турецький потік", згідно з розрахунками Reuters, заснованими на даних європейської газотранспортної групи Entsog.

Це найнижчий рівень з початку 1970-х років, пише видання.

За даними "газпрому", тодішній Радянський Союз поставив до Європи 19,3 млрд куб. м у 1975 році, порівняно з 6,8 млрд куб. м у 1973 році, на початку експорту сибірського газу.

"Турецький потік" – єдиний транзитний маршрут російського газу до Європи після того, як Україна вирішила не продовжувати п’ятирічну транзитну угоду з москвою, термін дії якої закінчився 1 січня.

Сербія, Угорщина та Словаччина, окрім Туреччини, входять до числа країн, які отримують газ через "Турецький потік".

росія також експортує газ до Європи в зрідженому вигляді танкерами та є другим за величиною постачальником до ЄС після Сполучених Штатів.

Тільки в грудні поставки через "Турецький потік" до Європи зросли на 12,9% порівняно з аналогічним місяцем минулого року до приблизно 56 мільйонів кубічних метрів на день. Це також на 3% більше, ніж у листопаді, свідчать дані.

Експорт через "Турецький потік" до Європи цього року зріс приблизно на 7% з 16,8 млрд куб. м у 2024 році, свідчать дані. Разом з українським маршрутом експорт становив 32 млрд куб. м у 2024 році, що на 13% більше, ніж у 2023 році.

Експорт "газпрому" до Туреччини становить близько 20 млрд куб. м на рік.

Трамп заявив, що росія хоче "успіху" України і згадав про дешевий газ