Трамп заявив, що росія хоче "успіху" України і згадав про дешевий газ

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент США Дональд Трамп заявив, що росія нібито"хоче успіху" для України. Про це він заявив після перемовин з президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Деталі

Це може прозвучати трохи дивно. Але путін був дуже щирим та щедрим у своїх почуттях щодо успіху України. Зокрема, в енергетиці, у продажу енергетики та інших ресурсів за низьку ціну - сказав Трамп.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив, що після попередньої розмови з президентом рф путіним сторони детально обговорили всі ключові питання. Це відбулося після перемовин з президентом України Володимиром Зеленським, де також обговорювалися деталі.