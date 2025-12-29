Трамп заявив, що росія хоче "успіху" України і згадав про дешевий газ
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що росія нібито "хоче успіху" для України, особливо в енергетиці та продажу ресурсів за низькою ціною. Це прозвучало після його переговорів з Володимиром Зеленським, де також обговорювалися деталі.
Деталі
Це може прозвучати трохи дивно. Але путін був дуже щирим та щедрим у своїх почуттях щодо успіху України. Зокрема, в енергетиці, у продажу енергетики та інших ресурсів за низьку ціну
Нагадаємо
Дональд Трамп заявив, що після попередньої розмови з президентом рф путіним сторони детально обговорили всі ключові питання. Це відбулося після перемовин з президентом України Володимиром Зеленським, де також обговорювалися деталі.