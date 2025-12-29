Трамп заявил, что россия хочет "успеха" Украины и упомянул о дешевом газе
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что россия якобы "хочет успеха" для Украины. Об этом он заявил после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.
Детали
Это может прозвучать немного странно. Но путин был очень искренним и щедрым в своих чувствах относительно успеха Украины. В частности, в энергетике, в продаже энергетики и других ресурсов по низкой цене
Напомним
Дональд Трамп заявил, что после предыдущего разговора с президентом рф путиным стороны детально обсудили все ключевые вопросы. Это произошло после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, где также обсуждались детали.