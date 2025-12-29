Трамп заявил, что россия хочет "успеха" Украины и упомянул о дешевом газе

$41.930.00
49.430.00
ukenru
22:38 • 3068 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
22:22 • 5628 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
19:32 • 10023 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 23002 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 35325 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 28438 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 36684 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 42554 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 50873 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 47943 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
5м/с
85%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп заявил о "хорошем" разговоре с путиным перед встречей с Зеленским28 декабря, 16:58 • 16635 просмотра
Пресса приглашается: Трамп заявил, что встреча с Зеленским состоится в обеденном зале Mar-a-Lago28 декабря, 17:20 • 6464 просмотра
Активисты с украинскими флагами собрались на мосту к Мар-а-Лаго перед встречей Зеленского и ТрампаVideo28 декабря, 17:45 • 4136 просмотра
Трамп угощает украинскую делегацию стейками и кокосовыми креветками - СМИ20:15 • 3760 просмотра
Трамп обвинил ООН в бездействии по российско-украинской войнеPhoto21:53 • 6246 просмотра
публикации
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 29631 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 89108 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 141462 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 67893 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 98207 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Рустем Умеров
Андрей Гнатов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гуляйполе
Днепропетровская область
Европа
Реклама
УНН Lite
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 19129 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 29729 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 89108 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 31445 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 30684 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Шахед-136
Truth Social

Трамп заявил, что россия хочет "успеха" Украины и упомянул о дешевом газе

Киев • УНН

 • 630 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что россия якобы "хочет успеха" для Украины, особенно в энергетике и продаже ресурсов по низкой цене. Это прозвучало после его переговоров с Владимиром Зеленским, где также обсуждались детали.

Трамп заявил, что россия хочет "успеха" Украины и упомянул о дешевом газе
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент США Дональд Трамп заявил, что россия якобы "хочет успеха" для Украины. Об этом он заявил после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Детали

Это может прозвучать немного странно. Но путин был очень искренним и щедрым в своих чувствах относительно успеха Украины. В частности, в энергетике, в продаже энергетики и других ресурсов по низкой цене

- сказал Трамп.

Напомним

Дональд Трамп заявил, что после предыдущего разговора с президентом рф путиным стороны детально обсудили все ключевые вопросы. Это произошло после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, где также обсуждались детали.

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина