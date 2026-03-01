ЦАХАЛ показав відео ураження штабу ЗС Ірану в Тегерані

$43.210.00
51.020.00
ukenru
07:44 • 14001 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 34087 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 44996 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 59073 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 64767 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 66651 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 50349 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 51836 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 53434 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 59122 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Посланець Ірану в ООН заявив про неминучі удари по військових базах США у відповідь на агресію1 березня, 02:00 • 19195 перегляди
В Ірані сформували тимчасову раду для управління країною після загибелі Верховного лідера1 березня, 04:37 • 27830 перегляди
Ескалація в Ірані провокує найбільшу кризу на світовому ринку газу з 2022 року1 березня, 05:21 • 12477 перегляди
Афганістан відкрив вогонь по пакистанських літаках над Кабулом06:01 • 21526 перегляди
США вперше використали українську тактику під час ударів по Ірану - Politico08:21 • 14931 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 68159 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 72491 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 61565 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 64977 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 65588 перегляди
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джон Гілі
Андрій Сибіга
Іран
Сполучені Штати Америки
Україна
Тегеран
Ізраїль
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 36164 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 34904 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 33394 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 32982 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 46487 перегляди
ЦАХАЛ показав відео ураження штабу ЗС Ірану в Тегерані

Київ • УНН

 • 126 перегляди

В Тегерані пролунали вибухи, ЦАХАЛ оприлюднив відео ураження штабу Збройних сил Ірану. Міністр оборони Ізраїлю заявив про постійну присутність ізраїльської авіації над Тегераном.

ЦАХАЛ показав відео ураження штабу ЗС Ірану в Тегерані

У Тегерані в неділю вранці пролунали вибухи на тлі нової хвилі ударів. В ЦАХАЛ оприлюднили відео ураження, як стверджується, штабу Збройних сил Ірану в центрі столиці, передає УНН.

Деталі

Інформацію озвучили у ЦАХАЛ, а міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про фактично постійну присутність ізраїльської авіації в небі над Тегераном.

Як повідомляє ізраїльська сторона, разом із відео було опубліковано підпис про "знищення штабу іранського терористичного режиму в серці Тегерана".

Водночас із Тегерана надходили повідомлення про ймовірне ураження об’єкта Корпусу вартових ісламської революції.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що ізраїльські літаки вперше перебувають у режимі чергування в небі над Тегераном, що, за його словами, стало можливим після придушення іранської протиповітряної оборони.

Крім того, Кац написав у соцмережі X, що "'відтепер по цілях у Тегерані працюватиме "безперервний повітряний потік" для потужних ударів.

Офіційний Тегеран на момент публікації не надавав розгорнутих підтверджень щодо заяв ізраїльської сторони про ураження конкретних об’єктів у столиці Ірану.

Нагадаємо

Дещо раніше ЦАХАЛ оголосив про початок нової серії авіаударів по іранських ракетах та системах ППО.

Олександра Месенко

