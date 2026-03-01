ЦАХАЛ показав відео ураження штабу ЗС Ірану в Тегерані
Київ • УНН
В Тегерані пролунали вибухи, ЦАХАЛ оприлюднив відео ураження штабу Збройних сил Ірану. Міністр оборони Ізраїлю заявив про постійну присутність ізраїльської авіації над Тегераном.
У Тегерані в неділю вранці пролунали вибухи на тлі нової хвилі ударів. В ЦАХАЛ оприлюднили відео ураження, як стверджується, штабу Збройних сил Ірану в центрі столиці, передає УНН.
Деталі
Інформацію озвучили у ЦАХАЛ, а міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про фактично постійну присутність ізраїльської авіації в небі над Тегераном.
Як повідомляє ізраїльська сторона, разом із відео було опубліковано підпис про "знищення штабу іранського терористичного режиму в серці Тегерана".
Водночас із Тегерана надходили повідомлення про ймовірне ураження об’єкта Корпусу вартових ісламської революції.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що ізраїльські літаки вперше перебувають у режимі чергування в небі над Тегераном, що, за його словами, стало можливим після придушення іранської протиповітряної оборони.
Крім того, Кац написав у соцмережі X, що "'відтепер по цілях у Тегерані працюватиме "безперервний повітряний потік" для потужних ударів.
Офіційний Тегеран на момент публікації не надавав розгорнутих підтверджень щодо заяв ізраїльської сторони про ураження конкретних об’єктів у столиці Ірану.
Дещо раніше ЦАХАЛ оголосив про початок нової серії авіаударів по іранських ракетах та системах ППО.