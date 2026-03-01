$43.210.00
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
00:05 • 6500 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
21:48 • 24594 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 35291 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 47086 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 42352 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 46575 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 48771 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 55088 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 49001 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
ЦАХАЛ оголосив про початок нової серії авіаударів по іранських ракетах та системах ППО

Київ • УНН

 • 462 перегляди

Армія оборони Ізраїлю оголосила про нову фазу військової операції, націлену на знищення іранських балістичних ракет та систем ППО. В Тегерані пролунали вибухи, місцеві ЗМІ підтверджують спроби ППО відбити атаку.

ЦАХАЛ оголосив про початок нової серії авіаударів по іранських ракетах та системах ППО

Армія оборони Ізраїлю офіційно повідомила про запуск чергової фази військової операції, спрямованої на знищення ключових об'єктів іранської армії. Головними цілями атаки стали пускові установки балістичних ракет та стратегічні системи протиповітряної оборони, які забезпечували прикриття іранської військової інфраструктури. Про це пише УНН із посиланням на BBC.

Деталі

Згідно з офіційним повідомленням ЦАХАЛ, нова хвиля ударів має на меті остаточне позбавлення Ірану можливості здійснювати масовані ракетні обстріли ізраїльської території.

ЦАХАЛ атакує балістичні ракети та системи протиповітряної оборони Ірану

– йдеться у заяві.

Повідомлення про вибухи в Тегерані та реакція місцевих ЗМІ

Іранське інформаційне агентство Mehr підтвердило, що в столиці було чутно щонайменше два сильні вибухи, які спричинили паніку серед місцевого населення.

Наразі офіційний Тегеран не надав детальної інформації про масштаби руйнувань чи втрати серед особового складу, проте іранські джерела зазначають, що ППО намагалася відбити атаку в небі над містом.

"США не починали цей конфлікт, але ми його завершимо": міністр війни США висловився про операцію в Ірані 01.03.26, 02:18 • 1690 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніСвіт
Армія оборони Ізраїлю
Тегеран
Іран