ЦАХАЛ оголосив про початок нової серії авіаударів по іранських ракетах та системах ППО

Армія оборони Ізраїлю офіційно повідомила про запуск чергової фази військової операції, спрямованої на знищення ключових об'єктів іранської армії. Головними цілями атаки стали пускові установки балістичних ракет та стратегічні системи протиповітряної оборони, які забезпечували прикриття іранської військової інфраструктури. Про це пише УНН із посиланням на BBC.

Деталі

Згідно з офіційним повідомленням ЦАХАЛ, нова хвиля ударів має на меті остаточне позбавлення Ірану можливості здійснювати масовані ракетні обстріли ізраїльської території.

ЦАХАЛ атакує балістичні ракети та системи протиповітряної оборони Ірану – йдеться у заяві.

Повідомлення про вибухи в Тегерані та реакція місцевих ЗМІ

Іранське інформаційне агентство Mehr підтвердило, що в столиці було чутно щонайменше два сильні вибухи, які спричинили паніку серед місцевого населення.

Наразі офіційний Тегеран не надав детальної інформації про масштаби руйнувань чи втрати серед особового складу, проте іранські джерела зазначають, що ППО намагалася відбити атаку в небі над містом.

