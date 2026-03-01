$43.210.00
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Верховного лидера Али Хаменеи
00:05 • 4592 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
21:48 • 22909 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 34504 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 46406 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 42088 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 46365 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 48599 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 54950 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 48887 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
ЦАХАЛ объявил о начале новой серии авиаударов по иранским ракетам и системам ПВО

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Армия обороны Израиля объявила о новой фазе военной операции, нацеленной на уничтожение иранских баллистических ракет и систем ПВО. В Тегеране прозвучали взрывы, местные СМИ подтверждают попытки ПВО отразить атаку.

ЦАХАЛ объявил о начале новой серии авиаударов по иранским ракетам и системам ПВО

Армия обороны Израиля официально сообщила о запуске очередной фазы военной операции, направленной на уничтожение ключевых объектов иранской армии. Главными целями атаки стали пусковые установки баллистических ракет и стратегические системы противовоздушной обороны, обеспечивавшие прикрытие иранской военной инфраструктуры. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.

Подробности

Согласно официальному сообщению ЦАХАЛ, новая волна ударов имеет целью окончательное лишение Ирана возможности осуществлять массированные ракетные обстрелы израильской территории.

ЦАХАЛ атакует баллистические ракеты и системы противовоздушной обороны Ирана

– говорится в заявлении.

Сообщения о взрывах в Тегеране и реакция местных СМИ

Иранское информационное агентство Mehr подтвердило, что в столице было слышно по меньшей мере два сильных взрыва, которые вызвали панику среди местного населения.

Пока официальный Тегеран не предоставил подробной информации о масштабах разрушений или потерях среди личного состава, однако иранские источники отмечают, что ПВО пыталась отразить атаку в небе над городом.

"США не начинали этот конфликт, но мы его завершим": министр войны США высказался об операции в Иране01.03.26, 02:18 • 1482 просмотра

Степан Гафтко

Война в УкраинеНовости Мира
Армия обороны Израиля
Тегеран
Иран