ЦАХАЛ объявил о начале новой серии авиаударов по иранским ракетам и системам ПВО

Армия обороны Израиля официально сообщила о запуске очередной фазы военной операции, направленной на уничтожение ключевых объектов иранской армии. Главными целями атаки стали пусковые установки баллистических ракет и стратегические системы противовоздушной обороны, обеспечивавшие прикрытие иранской военной инфраструктуры. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.

Подробности

Согласно официальному сообщению ЦАХАЛ, новая волна ударов имеет целью окончательное лишение Ирана возможности осуществлять массированные ракетные обстрелы израильской территории.

ЦАХАЛ атакует баллистические ракеты и системы противовоздушной обороны Ирана – говорится в заявлении.

Сообщения о взрывах в Тегеране и реакция местных СМИ

Иранское информационное агентство Mehr подтвердило, что в столице было слышно по меньшей мере два сильных взрыва, которые вызвали панику среди местного населения.

Пока официальный Тегеран не предоставил подробной информации о масштабах разрушений или потерях среди личного состава, однако иранские источники отмечают, что ПВО пыталась отразить атаку в небе над городом.

"США не начинали этот конфликт, но мы его завершим": министр войны США высказался об операции в Иране