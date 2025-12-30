Экспорт российского газа в Европу упал до исторического минимума с 1970-х годов - Reuters
Экспорт российского трубопроводного газа в Европу в 2025 году сократился на 44% до 18 млрд куб. м, что является самым низким показателем с середины 1970-х годов. Это произошло после закрытия украинского маршрута и прекращения импорта ископаемого топлива из россии.
Экспорт российского трубопроводного газа в Европу упал на 44% в 2025 году — до самого низкого уровня с середины 1970-х годов после закрытия украинского маршрута и постепенного прекращения импорта ископаемого топлива из россии, со ссылкой на расчеты во вторник сообщает Reuters, пишет УНН.
ЕС заявил, что прекратит импорт российского газа до конца 2027 года в рамках своих усилий по преодолению зависимости блока от российских энергоносителей.
Ранее Европа была крупнейшим источником бюджетных доходов россии от продажи нефти и газа благодаря трубопроводам, построенным из бывшего Советского Союза в Западную Европу в 1960-х и 1970-х годах.
Экспорт российского трубопроводного газа в Европу достиг пика в более чем 175-180 миллиардов кубических метров в год в 2018-2019 годах и стоил десятки миллиардов для "Газпрома" и российского государства, которое владеет контрольным пакетом акций компании, пишет издание.
Но в этом году поставки "Газпрома" составили лишь 18 млрд куб. м и были отправлены по подводному трубопроводу "Турецкий поток", согласно расчетам Reuters, основанным на данных европейской газотранспортной группы Entsog.
Это самый низкий уровень с начала 1970-х годов, пишет издание.
По данным "Газпрома", тогдашний Советский Союз поставил в Европу 19,3 млрд куб. м в 1975 году, по сравнению с 6,8 млрд куб. м в 1973 году, в начале экспорта сибирского газа.
"Турецкий поток" – единственный транзитный маршрут российского газа в Европу после того, как Украина решила не продлевать пятилетнее транзитное соглашение с Москвой, срок действия которого истек 1 января.
Сербия, Венгрия и Словакия, помимо Турции, входят в число стран, получающих газ через "Турецкий поток".
россия также экспортирует газ в Европу в сжиженном виде танкерами и является вторым по величине поставщиком в ЕС после Соединенных Штатов.
Только в декабре поставки через "Турецкий поток" в Европу выросли на 12,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года до примерно 56 миллионов кубических метров в день. Это также на 3% больше, чем в ноябре, свидетельствуют данные.
Экспорт через "Турецкий поток" в Европу в этом году вырос примерно на 7% с 16,8 млрд куб. м в 2024 году, свидетельствуют данные. Вместе с украинским маршрутом экспорт составил 32 млрд куб. м в 2024 году, что на 13% больше, чем в 2023 году.
Экспорт "Газпрома" в Турцию составляет около 20 млрд куб. м в год.
