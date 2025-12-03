$42.340.08
49.310.42
ukenru
03:01 • 174 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
23:38 • 2880 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
22:18 • 7968 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 21701 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 58440 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 43409 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 34995 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 32345 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 58188 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 54762 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.6м/с
95%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп заявил, что США больше не финансируют конфликт в Украине и ищут путь к мируVideo2 декабря, 17:44 • 16160 просмотра
Зал аплодировал стоя: Зеленский выступил в парламенте ИрландииVideo2 декабря, 17:53 • 3480 просмотра
Трамп помиловал бывшего президента Гондураса Эрнандеса, и тот покинул тюрьму США2 декабря, 17:57 • 3604 просмотра
Угрозы направлены в первую очередь на Одессу: в МИД отреагировали на слова путина об атаке на украинские порты2 декабря, 18:12 • 3942 просмотра
В НАТО ответили на угрозы Путина о готовности воевать с Европой – дипломат назвал заявления Кремля нереалистичными – ВВС2 декабря, 19:13 • 5384 просмотра
публикации
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 22566 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 32601 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции2 декабря, 14:40 • 31384 просмотра
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост2 декабря, 11:57 • 32521 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 58445 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Елена Зеленская
Папа Лев XIV
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Республика Ирландия
Европа
Германия
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 45839 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 47901 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 103789 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 78168 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 94112 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Forbes
Серия Airbus A320
ТикТок

Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Европейский Союз согласовал окончательные нормы, предусматривающие постепенное прекращение импорта российского природного газа. Полное эмбарго на поставки вступит в силу до конца 2027 года после одобрения Советом ЕС и Европарламентом.

Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС

Европейский Союз согласовал окончательные нормы, предусматривающие постепенное прекращение импорта российского природного газа. Если документ одобрят Совет ЕС и Европарламент, полное эмбарго на его поставки вступит в силу до конца 2027 года. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службу Совета Европейского Союза.

Сегодня страна, председательствующая в Совете ЕС, и представители Европейского парламента достигли предварительной договоренности относительно регламента о поэтапном отказе от импорта российского природного газа. Этот регламент является ключевым элементом дорожной карты ЕС REPowerEU, направленной на устранение зависимости от российских энергоносителей после того, как Россия превратила поставки газа в инструмент давления, что существенно повлияло на европейский энергетический рынок

- говорится в сообщении.

Согласно согласованным положениям, импорт российского сжиженного газа будет полностью запрещен с 1 января 2027 года. Поставки трубопроводного газа должны быть прекращены не позднее 30 сентября 2027 года, а в отдельных случаях - до 1 ноября 2027 года.

ЕС остается крупнейшим покупателем российского сжиженного газа - The Guardian27.10.25, 00:02 • 7260 просмотров

Отмечается, что действующие контракты будут иметь переходный период, а любые их изменения будут разрешаться только по техническим причинам и не смогут увеличивать объемы закупок.

Также вводится требование предварительного разрешения: импорт российского газа, включая тот, что будет поставляться в переходный период, должен получать согласование заранее.

Частичный запрет с января 2026-го, полный - с 2027 года: Европа объявляет смелые шаги по отказу от нефти и газа РФ16.10.25, 16:02 • 2516 просмотров

Отдельным странам-поставщикам с большими объемами экспорта на рынок ЕС предоставлены исключения. Регламент предусматривает штрафы за его нарушение и позволяет временно приостановить запрет в случае серьезной угрозы энергетической безопасности определенных государств.

Документ вступит в силу после официального утверждения Европарламентом и Советом ЕС.

Напомним

Ранее сообщалось, что министры энергетики ЕС встречались в Люксембурге, чтобы согласовать общую позицию по запрету всех поставок газа из России до конца 2027 года. Запрет на краткосрочные контракты начнется до середины июня, за исключением Венгрии и Словакии.

Венгрия подаст в суд на ЕС из-за плана запрета импорта российского газа14.11.25, 17:02 • 3620 просмотров

Вита Зеленецкая

ЭкономикаПолитика
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Европейский парламент
Совет Европейского Союза
Европейский Союз
Люксембург
Словакия
Венгрия