Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС

Европейский Союз согласовал окончательные нормы, предусматривающие постепенное прекращение импорта российского природного газа. Если документ одобрят Совет ЕС и Европарламент, полное эмбарго на его поставки вступит в силу до конца 2027 года. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службу Совета Европейского Союза.

Сегодня страна, председательствующая в Совете ЕС, и представители Европейского парламента достигли предварительной договоренности относительно регламента о поэтапном отказе от импорта российского природного газа. Этот регламент является ключевым элементом дорожной карты ЕС REPowerEU, направленной на устранение зависимости от российских энергоносителей после того, как Россия превратила поставки газа в инструмент давления, что существенно повлияло на европейский энергетический рынок - говорится в сообщении.

Согласно согласованным положениям, импорт российского сжиженного газа будет полностью запрещен с 1 января 2027 года. Поставки трубопроводного газа должны быть прекращены не позднее 30 сентября 2027 года, а в отдельных случаях - до 1 ноября 2027 года.

Отмечается, что действующие контракты будут иметь переходный период, а любые их изменения будут разрешаться только по техническим причинам и не смогут увеличивать объемы закупок.

Также вводится требование предварительного разрешения: импорт российского газа, включая тот, что будет поставляться в переходный период, должен получать согласование заранее.

Отдельным странам-поставщикам с большими объемами экспорта на рынок ЕС предоставлены исключения. Регламент предусматривает штрафы за его нарушение и позволяет временно приостановить запрет в случае серьезной угрозы энергетической безопасности определенных государств.

Документ вступит в силу после официального утверждения Европарламентом и Советом ЕС.

Ранее сообщалось, что министры энергетики ЕС встречались в Люксембурге, чтобы согласовать общую позицию по запрету всех поставок газа из России до конца 2027 года. Запрет на краткосрочные контракты начнется до середины июня, за исключением Венгрии и Словакии.

