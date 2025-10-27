ЕС остается крупнейшим покупателем российского сжиженного газа - The Guardian

Европейский Союз остается крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные Центра исследований энергетики и чистого воздуха Crea, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года по сентябрь 2025 года ЕС приобрел половину общего объема экспорта СПГ из России. Далее следуют Китай (22%) и Япония (18%). Блок также является крупнейшим покупателем трубопроводного газа, покупая 35% российского трубопроводного газа, далее следуют Китай (30%) и Турция (29%).

Венгрия и Словакия были крупнейшими импортерами российского газа в ЕС в прошлом месяце, купив российского ископаемого топлива на сумму 393 млн евро и 207 млн евро соответственно. Франция, Бельгия и Нидерланды также продолжали импортировать российский газ - говорится в статье.

Указывается, что Франция была третьим крупнейшим покупателем российского газа в ЕС в прошлом году, импортировав российское ископаемое топливо на сумму 153 млн евро, все в форме СПГ, часть которого впоследствии была поставлена в Германию. Бельгия была четвертым крупнейшим импортером, импортировав российский СПГ на сумму 92 млн евро, тогда как Нидерланды купили СПГ на сумму 62 млн евро.

ЕС быстро заявил, что переносит день прекращения (покупка российского СПГ - ред.) на январь 2027 года, но сколько украинцев умрет к тому времени? Некоторые европейские страны смогли найти способ обойтись без российского импорта почти сразу – это должно было произойти три года назад. Конечно, мы должны привлечь к ответственности Индию и Китай, но мы также должны смотреть на свои собственные дела - сказал изданию директор-основатель Центра финансов и безопасности (CFS) в оборонном аналитическом центре Rusi Том Китинг.

Авторы отмечают, что долгосрочное влияние борьбы президента США Дональда Трампа на доходы России от ископаемого топлива и то, сможет ли она принести мир Европе и прибыль США, еще предстоит выяснить. В то же время наблюдатели отрасли предупреждают: многое будет зависеть от того, насколько строго будут выполняться санкции и как отреагируют те, кто все еще зависит от российского ископаемого топлива.

Напомним

23 октября Европейский Союз официально одобрил 19-й пакет санкций в отношении России. Он, в частности, предусматривает запрет импорта российского СПГ.

