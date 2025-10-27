ЕС остается крупнейшим покупателем российского сжиженного газа - The Guardian

$41.900.00
48.550.00
ukenru
18:56 • 9186 просмотра
Ограничение потребления электроэнергии: у кого не будет света 27 октября
26 октября, 15:25 • 19432 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 22457 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
26 октября, 11:39 • 22595 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
26 октября, 10:52 • 29080 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
26 октября, 10:49 • 23114 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
26 октября, 10:21 • 19560 просмотра
Враг накопил 200 военных в Покровске, продолжаются стрелковые бои - Генштаб
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 38093 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
26 октября, 09:07 • 14355 просмотра
Громкое ограбление Лувра: Le Figaro сообщает о задержании двух подозреваемых
26 октября, 08:50 • 13910 просмотра
В Украине за неделю заключили более 3300 браков: где больше всего
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.7м/с
82%
741мм
Популярные новости
Россия после прихода к власти Путина превратилась в тоталитарную страну - The Telegraph26 октября, 13:45 • 4276 просмотра
Атака рф на Киев 26 октября: число пострадавших возросло до 33 человек26 октября, 13:56 • 10160 просмотра
Не только закрытие границы с беларусью: Литва рассматривает ограничение транзита в калининград26 октября, 14:51 • 6746 просмотра
"Добрая, искренняя, улыбчивая": в Киеве из-за атаки рф 26 октября погибли Анастасия Маслий и ее мамаPhoto26 октября, 16:05 • 10456 просмотра
Дамба дала трещину: "Мадяр" подтвердил удар по белгородскому водохранилищуVideo18:38 • 5070 просмотра
публикации
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 38093 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 70670 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 95952 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 79275 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 99455 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Блогеры
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Кривой Рог
Сумская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 37853 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 44937 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 45035 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 45550 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 47992 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Ракетная система С-400
Ракетная система С-300
Хранитель

ЕС остается крупнейшим покупателем российского сжиженного газа - The Guardian

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Европейский Союз приобрел половину общего объема экспорта СПГ из России с февраля 2022 года по сентябрь 2025 года. Венгрия, Словакия, Франция, Бельгия и Нидерланды являются ключевыми импортерами российского газа.

ЕС остается крупнейшим покупателем российского сжиженного газа - The Guardian

Европейский Союз остается крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные Центра исследований энергетики и чистого воздуха Crea, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года по сентябрь 2025 года ЕС приобрел половину общего объема экспорта СПГ из России. Далее следуют Китай (22%) и Япония (18%). Блок также является крупнейшим покупателем трубопроводного газа, покупая 35% российского трубопроводного газа, далее следуют Китай (30%) и Турция (29%).

Венгрия и Словакия были крупнейшими импортерами российского газа в ЕС в прошлом месяце, купив российского ископаемого топлива на сумму 393 млн евро и 207 млн евро соответственно. Франция, Бельгия и Нидерланды также продолжали импортировать российский газ

- говорится в статье.

Венгрия согласилась на запрет поставок российского СПГ в ЕС: детали09.10.25, 11:43 • 8226 просмотров

Указывается, что Франция была третьим крупнейшим покупателем российского газа в ЕС в прошлом году, импортировав российское ископаемое топливо на сумму 153 млн евро, все в форме СПГ, часть которого впоследствии была поставлена в Германию. Бельгия была четвертым крупнейшим импортером, импортировав российский СПГ на сумму 92 млн евро, тогда как Нидерланды купили СПГ на сумму 62 млн евро.

ЕС быстро заявил, что переносит день прекращения (покупка российского СПГ - ред.) на январь 2027 года, но сколько украинцев умрет к тому времени? Некоторые европейские страны смогли найти способ обойтись без российского импорта почти сразу – это должно было произойти три года назад. Конечно, мы должны привлечь к ответственности Индию и Китай, но мы также должны смотреть на свои собственные дела

- сказал изданию директор-основатель Центра финансов и безопасности (CFS) в оборонном аналитическом центре Rusi Том Китинг.

Авторы отмечают, что долгосрочное влияние борьбы президента США Дональда Трампа на доходы России от ископаемого топлива и то, сможет ли она принести мир Европе и прибыль США, еще предстоит выяснить. В то же время наблюдатели отрасли предупреждают: многое будет зависеть от того, насколько строго будут выполняться санкции и как отреагируют те, кто все еще зависит от российского ископаемого топлива.

Напомним

23 октября Европейский Союз официально одобрил 19-й пакет санкций в отношении России. Он, в частности, предусматривает запрет импорта российского СПГ.

Импорт СПГ в Германию достиг рекордного уровня12.10.25, 18:35 • 11133 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Война в Украине
Хранитель
Индия
Европейский Союз
Франция
Бельгия
Нидерланды
Словакия
Венгрия
Украина