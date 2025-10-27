$41.900.00
Меню
The Guardian

ЄС залишається найбільшим покупцем російського скрапленого газу - The Guardian

Київ • УНН

 • 524 перегляди

Європейський Союз придбав половину загального обсягу експорту СПГ з росії з лютого 2022 року по вересень 2025 року. Угорщина, Словаччина, Франція, Бельгія та Нідерланди є ключовими імпортерами російського газу.

ЄС залишається найбільшим покупцем російського скрапленого газу - The Guardian

Європейський Союз залишається найбільшим покупцем російського скрапленого природного газу (СПГ). Про це повідомляє The Guardian із посиланням на дані Центру досліджень енергетики та чистого повітря Crea, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну у лютому 2022 року по вересень 2025 року ЄС придбав половину загального обсягу експорту СПГ з росії. Далі йдуть Китай (22%) та Японія (18%). Блок також є найбільшим покупцем трубопровідного газу, купуючи 35% російського трубопровідного газу, далі йдуть Китай (30%) та Туреччина (29%).

Угорщина та Словаччина були найбільшими імпортерами російського газу в ЄС минулого місяця, купивши російського викопного палива на суму 393 млн євро та 207 млн ​​євро відповідно. Франція, Бельгія та Нідерланди також продовжували імпортувати російський газ

- йдеться у статті.

Угорщина погодилася на заборону поставок російського СПГ до ЄС: деталі09.10.25, 11:43 • 8226 переглядiв

Вказується, що Франція була третім найбільшим покупцем російського газу в ЄС минулого року, імпортувавши російське викопне паливо на суму 153 млн євро, все у формі СПГ, частина якого згодом була поставлена ​​до Німеччини. Бельгія була четвертим найбільшим імпортером, імпортувавши російський СПГ на суму 92 млн євро, тоді як Нідерланди купили СПГ на суму 62 млн євро.

ЄС швидко заявив, що переносить день припинення (купівля російського СПГ - ред.) на січень 2027 року, але скільки українців помре до того часу? Деякі європейські країни змогли знайти спосіб обійтися без російського імпорту майже одразу – це мало статися три роки тому. Звичайно, ми повинні притягнути до відповідальності Індію та Китай, але ми також повинні дивитися на свої власні справи

- сказав виданню директор-засновник Центру фінансів та безпеки (CFS) в оборонному аналітичному центрі Rusi Том Кітінг.

Автори зазначають, що довгостроковий вплив боротьби президента США Дональда Трампа на доходи росії від викопного палива та те, чи зможе вона принести мир Європі та прибуток США, ще належить з'ясувати. Водночас спостерігачі галузі попереджають: багато що залежатиме від того, наскільки суворо будуть виконуватися санкції та як відреагують ті, хто все ще залежить від російського викопного палива.

Нагадаємо

23 жовтня Європейський Союз офіційно схвалив 19-й пакет санкцій щодо росії. Він зокрема, передбачає аборону імпорту російського СПГ.

Імпорт СПГ до Німеччини досяг рекордного рівня12.10.25, 18:35 • 11134 перегляди

Вадим Хлюдзинський

