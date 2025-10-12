Імпорт СПГ до Німеччини досяг рекордного рівня
Київ • УНН
Німеччина встановила рекорд з імпорту СПГ у третьому кварталі 2025 року, отримавши 35 терават-годин газу. Це збільшило частку скрапленого газу в загальному обсязі поставок до 13,25%.
Німеччина встановила новий рекорд із морського імпорту скрапленого природного газу (СПГ), свідчать дані німецького агентства DPA та мережевого регулятора BNetzA, пише УНН.
Деталі
За інформацією BNetzA, у третьому кварталі 2025 року обсяг СПГ, який надійшов до німецької газової мережі, був найбільшим з моменту відкриття першого СПГ-терміналу у Вільгельмсгафені наприкінці 2022 року. Загалом до кінця вересня цього року до країни було імпортовано близько 74 терават-годин газу, із яких майже половина – 35 терават-годин – припадає на третій квартал.
Цифри свідчать про зростаючу роль СПГ у енергетичній системі Німеччини: частка імпорту скрапленого газу в загальному обсязі поставок зросла з 8% у першій половині 2025 року до 13,25% у третьому кварталі. Таким чином, 2025 рік став рекордним за поставками СПГ на німецькі термінали, перевищивши обсяги будь-якого попереднього року.
