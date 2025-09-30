$41.320.16
Німеччина домагається екстрадиції українця, підозрюваного у підриві "Північного потоку" у 2022 році

Київ • УНН

 • 286 перегляди

Німеччина вимагає екстрадиції українця, заарештованого в Польщі, якого вважають учасником групи, що підірвала газопроводи "Північний потік" у Балтійському морі. Слідчі стверджують, що чоловік, досвідчений водолаз, виконував підводні роботи з установки вибухівки.

Німеччина домагається екстрадиції українця, підозрюваного у підриві "Північного потоку" у 2022 році

Федеральний суд Німеччини домагається екстрадиції українця, заарештованого в Польщі, якого вважають учасником групи диверсантів, що підірвали "Північний потік" у Балтійському морі. Слідчі стверджують, що він виконував підводні роботи з установки вибухівки, пише УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Чоловіка, якого ЗМІ називають Володимиром З., характеризують як досвідченого водолаза. Чоловік та його спільники начебто діяли з вітрильної яхти, яку орендували через посередників у німецької компанії, використавши підроблені документи. Судно відпливало з порту Росток у Німеччині.

Він був частиною групи осіб, які встановили вибухівку на газопроводах "Північний потік 1" та "Північний потік 2" поблизу острова Борнхольм у вересні 2022 року. Обвинувачений брав участь у необхідних зануреннях 

– заявив Федеральний суд Німеччини.

Як пише видання, Німеччина домагається екстрадиції українця, заарештованого в Польщі за підозрою у пірнанні на дно Балтійського моря для встановлення вибухівки під час нападу на газопровід "Північний потік" у 2022 році.

Підводні вибухи 26 вересня 2022 року пошкодили три з чотирьох трубопроводів, побудованих для транспортування російського природного газу до Німеччини під Балтійським морем.

Ці пошкодження загострили напруженість на тлі війни в Україні, яка на той момент тривала вже сім місяців та ускладнили енергетичну кризу в Європі, пише видання.

Адвокат підозрюваного, Тимотеуш Папроцький, у вівторок підтвердив арешт польському телеканалу TVN24.

Доповнення

"Північний потік-2" так і не був введений в експлуатацію. Він був побудований для транспортування російського газу по дну Балтійського моря до Європи, але Німеччина призупинила процес його сертифікації у лютому 2022 року через визнання москвою самопроголошених республік на сході України перед її вторгненням. російський уряд заявив, що його можна відремонтувати, навіть попри те, що Німеччина виключила можливість введення його в експлуатацію.

Речник кремля дмитро пєсков заявив у вівторок, що росія сподівається, що Німеччина завершить розслідування вибухів, у яких, за його словами, москва звинувачує Київ.

Німецькі слідчі встановили особи української групи з п'яти чоловіків та жінки, яких вони вважають відповідальними.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його уряд нічого не знав про будь-які плани підриву трубопроводів.

Німецькі прокурори повідомили, що у разі екстрадиції чоловіка його передадуть слідчому судді федерального суду в Карлсруе. Справа має дипломатичний резонанс, оскільки Німеччина надає Україні військову та матеріальну підтримку проти росії.

Минулого місяця ще одного українця, 49-річного Сергія Кузнєцова, заарештували в Італії під час відпустки на підставі європейського ордера. Італійський суд ухвалив його екстрадицію до Німеччини для пред’явлення звинувачень у справі про атаку на "Північний потік". За даними слідства, Кузнєцов підробив документи для оренди яхти через посередників, з якої було здійснено підриви поблизу датського острова Борнхольм.

Раніше УНН писав, що Володимира З. затримали у Польщі за європейським ордером на арешт, виданим Німеччиною, через підозру у причетності до вибуху на газопроводі "Північний потік". Німецькі спецслужби вважають, що він, будучи інструктором з дайвінгу, заклав вибухівку на трубопроводі у Балтійському морі у вересні 2022 року.

Альона Уткіна

