Федеральный суд Германии добивается экстрадиции украинца, арестованного в Польше, которого считают участником группы диверсантов, подорвавших "Северный поток" в Балтийском море. Следователи утверждают, что он выполнял подводные работы по установке взрывчатки, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Мужчину, которого СМИ называют Владимиром З., характеризуют как опытного водолаза. Мужчина и его сообщники якобы действовали с парусной яхты, которую арендовали через посредников у немецкой компании, использовав поддельные документы. Судно отплывало из порта Росток в Германии.

Он был частью группы лиц, установивших взрывчатку на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" вблизи острова Борнхольм в сентябре 2022 года. Обвиняемый участвовал в необходимых погружениях – заявил Федеральный суд Германии.

Как пишет издание, Германия добивается экстрадиции украинца, арестованного в Польше по подозрению в погружении на дно Балтийского моря для установки взрывчатки во время нападения на газопровод "Северный поток" в 2022 году.

Подводные взрывы 26 сентября 2022 года повредили три из четырех трубопроводов, построенных для транспортировки российского природного газа в Германию под Балтийским морем.

Эти повреждения обострили напряженность на фоне войны в Украине, которая на тот момент продолжалась уже семь месяцев и усложнили энергетический кризис в Европе, пишет издание.

Адвокат подозреваемого, Тимотеуш Папроцкий, во вторник подтвердил арест польскому телеканалу TVN24.

Дополнение

"Северный поток-2" так и не был введен в эксплуатацию. Он был построен для транспортировки российского газа по дну Балтийского моря в Европу, но Германия приостановила процесс его сертификации в феврале 2022 года из-за признания москвой самопровозглашенных республик на востоке Украины перед ее вторжением. российское правительство заявило, что его можно отремонтировать, даже несмотря на то, что Германия исключила возможность ввода его в эксплуатацию.

Представитель кремля дмитрий песков заявил во вторник, что россия надеется, что Германия завершит расследование взрывов, в которых, по его словам, москва обвиняет Киев.

Немецкие следователи установили личности украинской группы из пяти мужчин и женщины, которых они считают ответственными.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его правительство ничего не знало о каких-либо планах подрыва трубопроводов.

Немецкие прокуроры сообщили, что в случае экстрадиции мужчины его передадут следственному судье федерального суда в Карлсруэ. Дело имеет дипломатический резонанс, поскольку Германия оказывает Украине военную и материальную поддержку против россии.

В прошлом месяце еще одного украинца, 49-летнего Сергея Кузнецова, арестовали в Италии во время отпуска на основании европейского ордера. Итальянский суд принял его экстрадицию в Германию для предъявления обвинений по делу об атаке на "Северный поток". По данным следствия, Кузнецов подделал документы для аренды яхты через посредников, с которой были осуществлены подрывы вблизи датского острова Борнхольм.

Ранее УНН писал, что Владимира З. задержали в Польше по европейскому ордеру на арест, выданному Германией, из-за подозрения в причастности к взрыву на газопроводе "Северный поток". Немецкие спецслужбы считают, что он, будучи инструктором по дайвингу, заложил взрывчатку на трубопроводе в Балтийском море в сентябре 2022 года.