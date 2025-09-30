$41.320.16
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВА
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Германия добивается экстрадиции украинца, подозреваемого во взрыве «Северного потока» в 2022 году

Киев • УНН

 • 286 просмотра

Германия требует экстрадиции арестованного в Польше украинца, которого считают участником группы, взорвавшей газопроводы «Северный поток» в Балтийском море. Следователи утверждают, что мужчина, опытный водолаз, выполнял подводные работы по установке взрывчатки.

Германия добивается экстрадиции украинца, подозреваемого во взрыве «Северного потока» в 2022 году

Федеральный суд Германии добивается экстрадиции украинца, арестованного в Польше, которого считают участником группы диверсантов, подорвавших "Северный поток" в Балтийском море. Следователи утверждают, что он выполнял подводные работы по установке взрывчатки, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Мужчину, которого СМИ называют Владимиром З., характеризуют как опытного водолаза. Мужчина и его сообщники якобы действовали с парусной яхты, которую арендовали через посредников у немецкой компании, использовав поддельные документы. Судно отплывало из порта Росток в Германии.

Он был частью группы лиц, установивших взрывчатку на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" вблизи острова Борнхольм в сентябре 2022 года. Обвиняемый участвовал в необходимых погружениях 

– заявил Федеральный суд Германии.

Как пишет издание, Германия добивается экстрадиции украинца, арестованного в Польше по подозрению в погружении на дно Балтийского моря для установки взрывчатки во время нападения на газопровод "Северный поток" в 2022 году.

Подводные взрывы 26 сентября 2022 года повредили три из четырех трубопроводов, построенных для транспортировки российского природного газа в Германию под Балтийским морем.

Эти повреждения обострили напряженность на фоне войны в Украине, которая на тот момент продолжалась уже семь месяцев и усложнили энергетический кризис в Европе, пишет издание.

Адвокат подозреваемого, Тимотеуш Папроцкий, во вторник подтвердил арест польскому телеканалу TVN24.

Дополнение

"Северный поток-2" так и не был введен в эксплуатацию. Он был построен для транспортировки российского газа по дну Балтийского моря в Европу, но Германия приостановила процесс его сертификации в феврале 2022 года из-за признания москвой самопровозглашенных республик на востоке Украины перед ее вторжением. российское правительство заявило, что его можно отремонтировать, даже несмотря на то, что Германия исключила возможность ввода его в эксплуатацию.

Представитель кремля дмитрий песков заявил во вторник, что россия надеется, что Германия завершит расследование взрывов, в которых, по его словам, москва обвиняет Киев.

Немецкие следователи установили личности украинской группы из пяти мужчин и женщины, которых они считают ответственными.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его правительство ничего не знало о каких-либо планах подрыва трубопроводов.

Немецкие прокуроры сообщили, что в случае экстрадиции мужчины его передадут следственному судье федерального суда в Карлсруэ. Дело имеет дипломатический резонанс, поскольку Германия оказывает Украине военную и материальную поддержку против россии.

В прошлом месяце еще одного украинца, 49-летнего Сергея Кузнецова, арестовали в Италии во время отпуска на основании европейского ордера. Итальянский суд принял его экстрадицию в Германию для предъявления обвинений по делу об атаке на "Северный поток". По данным следствия, Кузнецов подделал документы для аренды яхты через посредников, с которой были осуществлены подрывы вблизи датского острова Борнхольм.

Ранее УНН писал, что Владимира З. задержали в Польше по европейскому ордеру на арест, выданному Германией, из-за подозрения в причастности к взрыву на газопроводе "Северный поток". Немецкие спецслужбы считают, что он, будучи инструктором по дайвингу, заложил взрывчатку на трубопроводе в Балтийском море в сентябре 2022 года.

Алена Уткина

Криминал и ЧПНовости МираНаши за границей
