Китай заборонив авіакомпаніям купувати Boeing через торгову війну із США. Акції американського виробника впали на 4,6% після введення Китаєм мит на американські товари.
Літак Boeing 787, що прямував з Лос-Анджелеса в Шанхай, здійснив несподіваний розворот над Тихим океаном. Причиною став пілот, який забув паспорт, що призвело до семигодинної затримки.
Профспілка Teamsters організувала найбільший в історії США страйк проти Amazon через відмову компанії вести переговори щодо трудових договорів. Акція протесту розпочалася 19 грудня за участі близько 10 000 працівників.
Boeing відновив виробництво літаків 737 MAX після семитижневого страйку 33000 працівників. FAA обмежило виробництво до 38 літаків на місяць через нещодавній інцидент з Alaska Airlines.
Компанія Intelsat підтвердила повну втрату свого супутника 33e через "аномалію". Космічні сили США відстежують близько 20 фрагментів, а ExoAnalytic Solutions повідомляє про 57 частин космічного сміття.
Boeing призначив Роберта Ортберга новим генеральним директором з 8 серпня. Компанія повідомила про збиток у 1,4 млрд доларів у другому кварталі через проблеми з безпекою та якістю.
Сім'ї жертв двох авіакатастроф Boeing 737 Max вимагають від компанії штрафу в розмірі 24,8 мільярда доларів за "найбільший Корпоративний злочин в історії США".
Літак Boeing 737-300 авіакомпанії Air Senegal викотився за межі злітно-посадкової смуги в Сенегалі, поранивши щонайменше 10 осіб, четверо з яких серйозно, під час польоту до Бамако, Малі.
Генеральний прокурор штату Техас розслідує діяльність постачальника Boeing - компанії Spirit AeroSystems Holdings Inc. - у зв'язку з періодичними проблемами із запасними частинами, що постачаються для Boeing.
Генеральний директор Boeing Девід Калхун піде у відставку у 2024 році через проблеми з якістю виробництва літаків 737 Max.
Boeing рекомендував авіакомпаніям перевірити перемикачі крісел пілотів на 787 Dreamliner після того, як випадковий рух крісла, ймовірно, спричинив сильну тряску на рейсі авіакомпанії LATAM Airlines.
Boeing затримує поставку близько п'ятдесяти пасажирських літаків 737 Max через нещодавно виявлений дефект фюзеляжу.
Після того, як у літака Boeing 737 Max над Орегоном відвалилися двері аварійного виходу, компанія Boeing відкликала свій запит на отримання виключення з правил безпеки від FAA, щоб дозволити поставки і польоти нової моделі 737-7 Max.