19:09
Є три документи щодо завершення війни - Зеленський
18:20
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
15:34
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
15:14
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
9 грудня, 07:00
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
Boeing збільшує відрив від Airbus завдяки рекордним замовленням на 777X на тлі проблем конкурента

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Boeing отримав 164 замовлення на літаки у листопаді, включаючи 65 літаків 777X від Emirates, тоді як Airbus зіткнувся з проблемами якості та знизив план поставок. Загалом Boeing досяг 1000 валових замовлень, тоді як Airbus має 797.

Boeing збільшує відрив від Airbus завдяки рекордним замовленням на 777X на тлі проблем конкурента

Компанія Boeing значно збільшила свою перевагу над європейським конкурентом Airbus SE, що зазнає невдач, отримавши у листопаді 164 замовлення на літаки. Майже половина цих замовлень припадає на широкофюзеляжні лайнери 777X. Цей успіх контрастує з низкою нещодавніх проблем якості у французького виробника. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Серед замовлень Boeing було 65 літаків 777X від Emirates та ще дев'ять від іншого клієнта. Загалом, Boeing досяг 1000 валових замовлень до листопада, тоді як Airbus має 797. Однак Boeing також зафіксував 38 скасованих рейсів у листопаді, включаючи скасування Etihad Airways замовлень на 15 777X.

Профспілка звинувачує іспанського постачальника Airbus у збоях на заводах - ЗМІ05.12.25, 20:28 • 4520 переглядiв

Тим часом Airbus зіткнувся з кількома недоліками якості, включаючи потенційно дефектні металеві панелі, та знизив свій річний план поставок. Цього тижня Федеральне управління цивільної авіації США оновило директиву, яка вимагає від експлуатантів майже 2000 літаків сімейства Airbus A320 частіше перевіряти кріплення дверей на наявність можливих тріщин. 

Airbus вдруге за тиждень зіткнулась із дефектом у літаках A320: після збою у програмному забезпеченні виявлено проблеми у фюзеляжі01.12.25, 15:36 • 4615 переглядiв

Генеральний директор Міжнародної асоціації повітряного транспорту Віллі Волш прокоментував це, заявивши, що Boeing "значно підвищив свої стандарти", тоді як нещодавні невдачі підірвали довіру до якості виробництва Airbus.

Попри лідерство в замовленнях, Boeing обережно нарощує потужності заводів під наглядом уряду після інциденту з 737 Max минулого року. У листопаді компанія поставила лише 44 літаки, тоді як Airbus передав клієнтам 72 літаки. Станом на 30 листопада Boeing поставив 537 літаків проти 657 для Airbus.

Індійська авіакомпанія IndiGo скасувала понад 70 рейсів через нестачу пілотів та збої03.12.25, 17:42 • 3542 перегляди

Степан Гафтко

