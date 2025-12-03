Індійська авіакомпанія IndiGo скасувала понад 70 рейсів через нестачу пілотів та збої

Найбільша авіакомпанія Індії IndiGo скасувала понад 70 рейсів з ключових міст країни, оскільки стикалася з нестачею пілотів та технологічними збоями. Про це з посиланням на обізнаних співрозмовників пише Bloomberg.

Деталі

Нестача екіпажу кабіни пілотів у перевізника головним чином пов'язана з новими правилами, які обмежують час виконання польотів. Вони передбачають більше часу відпочинку для пілотів та зменшують кількість нічних посадок, які їм дозволені, сказали люди, які не бажали називати своїх імен, обговорюючи конфіденційні питання. Електронний лист, надісланий IndiGo щодо кількості скасованих рейсів, не отримав відповіді.

Авіакомпанія внесла "калібровані корективи" у свій розклад польотів на наступні 48 годин, щоб допомогти відновити нормальну роботу, йдеться в заяві в середу ввечері.

Понад 20 рейсів скасували в аеропорту Мюнхена через невідомі дрони - Reuters

Операційні проблеми, включаючи незначні технологічні збої, зміни в зимовому розкладі, несприятливі погодні умови, перевантаження повітря та "оновлені правила складання графіків екіпажу, мали негативний вплив на нашу діяльність", йдеться в заяві IndiGo.

Додамо

Згідно з даними Міністерства авіації Індії, авіакомпанія зіткнулася із затримками з вівторка, коли вона виконала лише 35% своїх рейсів вчасно. За словами джерел, одним із факторів міг бути збій програмного забезпечення деяких літаків Airbus SE.

Близько 338 літаків в Індії, 200 з яких мають IndiGo, потребували екстреного виправлення програмного забезпечення для літаків Airbus A320, йдеться у заяві індійського регулятора авіації.