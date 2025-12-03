Індійська авіакомпанія IndiGo скасувала понад 70 рейсів через нестачу пілотів та збої

$42.330.01
49.180.13
ukenru
Ексклюзив
15:15 • 1232 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
13:24 • 3580 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
13:22 • 9116 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
11:38 • 14812 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
09:59 • 18714 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 21839 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 28169 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 35755 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 29711 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 39586 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
93%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 41674 перегляди
У Зеленського мала бути зустріч з Віткоффом та Кушнером у Брюсселі, але її скасовано - журналіст3 грудня, 06:33 • 26943 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 12194 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая11:34 • 18896 перегляди
Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України12:41 • 12478 перегляди
Публікації
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая11:34 • 18956 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 41739 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 46078 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 55266 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції2 грудня, 14:40 • 53144 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Донецька область
Сполучені Штати Америки
Покровськ
Куп'янськ
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 56305 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 58510 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 113515 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 87252 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 103003 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Дія (сервіс)
ФАБ-500

Індійська авіакомпанія IndiGo скасувала понад 70 рейсів через нестачу пілотів та збої

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Найбільша авіакомпанія Індії IndiGo скасувала понад 70 рейсів з ключових міст через нестачу пілотів та технологічні збої. Це пов'язано з новими правилами обмеження часу польотів та збоєм програмного забезпечення літаків Airbus.

Індійська авіакомпанія IndiGo скасувала понад 70 рейсів через нестачу пілотів та збої

Найбільша авіакомпанія Індії IndiGo скасувала понад 70 рейсів з ключових міст країни, оскільки стикалася з нестачею пілотів та технологічними збоями. Про це з посиланням на обізнаних співрозмовників пише Bloomberg.

Деталі

Нестача екіпажу кабіни пілотів у перевізника головним чином пов'язана з новими правилами, які обмежують час виконання польотів. Вони передбачають більше часу відпочинку для пілотів та зменшують кількість нічних посадок, які їм дозволені, сказали люди, які не бажали називати своїх імен, обговорюючи конфіденційні питання. Електронний лист, надісланий IndiGo щодо кількості скасованих рейсів, не отримав відповіді.

Авіакомпанія внесла "калібровані корективи" у свій розклад польотів на наступні 48 годин, щоб допомогти відновити нормальну роботу, йдеться в заяві в середу ввечері.

Понад 20 рейсів скасували в аеропорту Мюнхена через невідомі дрони - Reuters03.10.25, 04:34 • 23634 перегляди

Операційні проблеми, включаючи незначні технологічні збої, зміни в зимовому розкладі, несприятливі погодні умови, перевантаження повітря та "оновлені правила складання графіків екіпажу, мали негативний вплив на нашу діяльність", йдеться в заяві IndiGo.

Додамо

Згідно з даними Міністерства авіації Індії, авіакомпанія зіткнулася із затримками з вівторка, коли вона виконала лише 35% своїх рейсів вчасно. За словами джерел, одним із факторів міг бути збій програмного забезпечення деяких літаків Airbus SE.

Близько 338 літаків в Індії, 200 з яких мають IndiGo, потребували екстреного виправлення програмного забезпечення для літаків Airbus A320, йдеться у заяві індійського регулятора авіації.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Техніка
Airbus A320 серії
Airbus
Bloomberg
Індія