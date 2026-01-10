Завтра по всій Україні будуть діяти графіки відключень 10 січня 2026

$42.990.00
50.180.00
ukenru
11:45 • 9434 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 16945 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:49 • 18905 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
10 січня, 08:27 • 17884 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 19539 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 27657 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 49178 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 37613 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 36848 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 30054 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1.9м/с
77%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Черговий випад проти України: спікер парламенту Чехії зробив ще одну різку заяву на адресу Києва10 січня, 07:48 • 17210 перегляди
"Пряник скінчився": Трамп розчарований путіним, бачить у ньому перешкоду для миру в Україні10 січня, 09:14 • 5922 перегляди
Київ та Київщина повертаються до стабілізаційних графіків: фахівцям вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням10 січня, 10:56 • 12239 перегляди
Вбивство Рене Гуд співробітником імміграційної служби США: ЗМІ опублікували нове відеоVideo11:20 • 4590 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo13:08 • 3772 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 31193 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 78080 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 105249 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 77293 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 98579 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Джей Ді Венс
Алі Хаменеї
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Венесуела
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto15:04 • 1622 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo13:08 • 3916 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 67517 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 69224 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 89985 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Starlink

Завтра по всій Україні будуть діяти графіки відключень 10 січня 2026

Київ • УНН

 • 14 перегляди

11 січня в усіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів. Це пов'язано з наслідками російських атак на енергооб'єкти.

Завтра по всій Україні будуть діяти графіки відключень

В усіх регіонах України завтра будуть діяти графіки відключень, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Завтра, 11 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

- йдеться у повідомленні.

За даними компанії, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні

- додали в Укренерго.

Уряд доручив забезпечити безперебійну роботу пунктів незламності - Свириденко10.01.26, 17:20 • 1526 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна