Завтра по всій Україні будуть діяти графіки відключень 10 січня 2026
Київ • УНН
11 січня в усіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів. Це пов'язано з наслідками російських атак на енергооб'єкти.
В усіх регіонах України завтра будуть діяти графіки відключень, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 11 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
За даними компанії, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
