Уряд доручив забезпечити безперебійну роботу пунктів незламності - Свириденко

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що Уряд доручив усім відповідним органам і службам забезпечити безперебійну роботу пунктів незламності, передбачити джерела резервного живлення та пальне для їхньої роботи, засоби зв'язку та інше необхідне обладнання. Про це вона повідомила Telegram, пише УНН.

Деталі

"Перевірили роботу пунктів незламності на лівому березі Києва та у Київській області", - повідомила Свириденко.

Загалом, за ії словами, у столиці працює майже 1 300 пунктів, їх забезпечують органи влади, ДСНС, Нацполіція та підприємці. По країні їх розгорнуто 6 908 незламності, ще 2 703 — у резерві.

"Додаткове рішення – Вагони незламності від Укрзалізниці, перші сім сьогодні запрацювали в Київській області для допомоги людям після ворожих атак. Тут є повноцінна система опалення, старлінк, побутова техніка, окремі зони для сімей із дітьми та для домашніх улюбленців. Один вагон може одночасно прийняти близько 40 людей. Загалом переобладнано 100 таких пасажирських вагонів із неробочого парку", - повідомила Свириденко.

Вона також зазначила, що ОВА спільно з органами місцевої влади мають максимально розгортати додаткові пункти — не лише в столиці, а й по всій країні в умовах погіршення погоди і низьких температур. "Залучаємо до цього ресурси великих державних підприємств і банків. Вдячна українському бізнесу, який активно включається і дає можливість людям зарядитися і обігрітися у своїх приміщеннях. Знайти найближчий до вас пункт незламності ви можете в застосунку Дія", - поінформувала Свириденко.

