Уряд доручив забезпечити безперебійну роботу пунктів незламності - Свириденко

11:45 • 6954 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 14510 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:49 • 16840 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
10 січня, 08:27 • 16098 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 18197 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 26403 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 47140 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 37169 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 36333 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 29718 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Мексиканська нафта прибула на Кубу всупереч тиску Вашингтона10 січня, 05:29 • 39342 перегляди
Нью-Йорк подав до суду на адміністрацію Трампа через зупинку будівництва вітрових електростанцій10 січня, 06:21 • 4878 перегляди
У США готуються до масових протестів через вбивство жінки агентами ICE10 січня, 06:32 • 10352 перегляди
Черговий випад проти України: спікер парламенту Чехії зробив ще одну різку заяву на адресу Києва10 січня, 07:48 • 15809 перегляди
Київ та Київщина повертаються до стабілізаційних графіків: фахівцям вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням10:56 • 10411 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 30037 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 76752 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 104048 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 76263 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:48 • 97655 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Кирило Буданов
Джей Ді Венс
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Дніпропетровська область
Село
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto15:04 • 370 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo13:08 • 2820 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 67033 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 68783 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 89581 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The Washington Post
BFM TV

Уряд доручив забезпечити безперебійну роботу пунктів незламності - Свириденко

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що Уряд доручив забезпечити безперебійну роботу пунктів незламності. У Києві працює майже 1300 пунктів, по країні розгорнуто 6908, ще 2703 — у резерві.

Уряд доручив забезпечити безперебійну роботу пунктів незламності - Свириденко

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що Уряд доручив усім відповідним органам і службам забезпечити безперебійну роботу пунктів незламності, передбачити джерела резервного живлення та пальне для їхньої роботи, засоби зв'язку та інше необхідне обладнання. Про це вона повідомила Telegram, пише УНН.

Деталі

"Перевірили роботу пунктів незламності на лівому березі Києва та у Київській області", - повідомила Свириденко.

Загалом, за ії словами, у столиці працює майже 1 300 пунктів, їх забезпечують органи влади, ДСНС, Нацполіція та підприємці. По країні їх розгорнуто 6 908 незламності, ще 2 703 — у резерві.

"Додаткове рішення – Вагони незламності від Укрзалізниці, перші сім сьогодні запрацювали в Київській області для допомоги людям після ворожих атак. Тут є повноцінна система опалення, старлінк, побутова техніка, окремі зони для сімей із дітьми та для домашніх улюбленців. Один вагон може одночасно прийняти близько 40 людей. Загалом переобладнано 100 таких пасажирських вагонів із неробочого парку", - повідомила Свириденко.

Систему теплопостачання запущено: Свириденко заявила, що у Києві та області сьогодні очікують повну подачу тепла10.01.26, 13:08 • 2500 переглядiв

Вона також зазначила, що ОВА спільно з органами місцевої влади мають максимально розгортати додаткові пункти — не лише в столиці, а й по всій країні в умовах погіршення погоди і низьких температур. "Залучаємо до цього ресурси великих державних підприємств і банків. Вдячна українському бізнесу, який активно включається і дає можливість людям зарядитися і обігрітися у своїх приміщеннях. Знайти найближчий до вас пункт незламності ви можете в застосунку Дія", - поінформувала Свириденко.

Київ та Київщина повертаються до стабілізаційних графіків: фахівцям вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням10.01.26, 12:56 • 10466 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоПолітика
Морози в Україні
Тварини
Техніка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Повітряна тривога
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Національна поліція України
Київська область
Starlink
Українська залізниця
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна
Київ