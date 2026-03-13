Ціни на нафту зростають попри тимчасове послаблення санкцій США проти росії

Фото: Reuters

Світові ціни на нафту продовжують зростати, попри рішення США тимчасово дозволити купівлю російської нафти, що перебуває в морі. У п’ятницю ф’ючерси на нафту Brent піднялися до близько 100,56 долара за барель, що свідчить про тижневе зростання приблизно на 9%. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Американська нафта WTI торгувалася на рівні близько 95,57 долара за барель. Хоча ціна дещо знизилася протягом дня, за підсумками тижня вона також може зрости приблизно на 7%. У Міністерстві фінансів США пояснили видачу 30-денного дозволу на купівлю російської нафти спробою стабілізувати енергетичні ринки на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Ринок реагує на ризики поставок

Аналітики зазначають, що цей крок лише частково заспокоїв ринок. За словами експертів, основною причиною зростання цін залишаються перебої з постачанням енергоносіїв і ризики для судноплавства в Ормузькій протоці.

Додатковий тиск на ринок створюють бойові дії в регіоні. Іран заявляє про готовність використовувати Ормузьку протоку як важіль тиску, а в іракських водах повідомляли про атаки на танкери. На цьому тлі США розглядають можливість супроводження торговельних суден через протоку силами військово-морського флоту разом із міжнародною коаліцією.

