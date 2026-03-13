Ціни на нафту зростають попри тимчасове послаблення санкцій США проти росії

$43.980.1150.930.10
ukenru
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 15636 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05 • 39991 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 39064 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 56027 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 31188 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 22062 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 18161 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 23242 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 40124 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 50048 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+6°
1м/с
77%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Навроцький ветував закон SAFE, Туск назвав це ганьбою і скликає позачергове засідання уряду12 березня, 21:29 • 15855 перегляди
Іран атакував французьку військову базу біля Ербіля в Іраку, є поранені та масштабна пожежа12 березня, 22:05 • 13888 перегляди
Іран пригрозив знищити нафтогазову інфраструктуру регіону у випадку атаки на енергетичні об’єкти12 березня, 22:25 • 18697 перегляди
Американський літак-заправник KC-135 розбився у повітряному просторі Іраку12 березня, 22:40 • 30243 перегляди
Україна першою протестує новий купол ППО Michelangelo від Leonardo12 березня, 23:58 • 24106 перегляди
Публікації
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 56030 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори12 березня, 13:41 • 34946 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці12 березня, 13:32 • 30551 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto12 березня, 11:29 • 59267 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити12 березня, 09:55 • 62806 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Музикант
Марк Карні
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Ізраїль
Ірак
Реклама
УНН Lite
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною12 березня, 17:23 • 18914 перегляди
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo12 березня, 14:36 • 19169 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг12 березня, 14:24 • 17834 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12 березня, 12:00 • 34106 перегляди
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 52997 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Financial Times
Дипломатка

Ціни на нафту зростають попри тимчасове послаблення санкцій США проти росії

Київ • УНН

 • 1066 перегляди

Ціна Brent зросла на 9% за тиждень через ризики поставок в Ормузькій протоці. США тимчасово дозволили купівлю російської нафти для стабілізації ринку.

Ціни на нафту зростають попри тимчасове послаблення санкцій США проти росії
Фото: Reuters

Світові ціни на нафту продовжують зростати, попри рішення США тимчасово дозволити купівлю російської нафти, що перебуває в морі. У п’ятницю ф’ючерси на нафту Brent піднялися до близько 100,56 долара за барель, що свідчить про тижневе зростання приблизно на 9%. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Американська нафта WTI торгувалася на рівні близько 95,57 долара за барель. Хоча ціна дещо знизилася протягом дня, за підсумками тижня вона також може зрости приблизно на 7%. У Міністерстві фінансів США пояснили видачу 30-денного дозволу на купівлю російської нафти спробою стабілізувати енергетичні ринки на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Ринок реагує на ризики поставок

Аналітики зазначають, що цей крок лише частково заспокоїв ринок. За словами експертів, основною причиною зростання цін залишаються перебої з постачанням енергоносіїв і ризики для судноплавства в Ормузькій протоці.

Додатковий тиск на ринок створюють бойові дії в регіоні. Іран заявляє про готовність використовувати Ормузьку протоку як важіль тиску, а в іракських водах повідомляли про атаки на танкери. На цьому тлі США розглядають можливість супроводження торговельних суден через протоку силами військово-морського флоту разом із міжнародною коаліцією.

США дозволили купувати російську нафту в морі протягом 30 днів13.03.26, 06:13 • 2798 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Міністерство фінансів США
Ізраїль
Reuters
Ірак
Сполучені Штати Америки
Іран