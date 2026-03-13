У Криму та Севастополі пролунали вибухи, працює ППО і зник інтернет - монітори

У ніч на 13 березня на окупованому півострові Крим пролунала серія вибухів, зокрема в Севастополі, Бахчисараї та районі Сімферополя. За повідомленнями місцевих джерел і руху "АТЕШ", у регіоні працює російська протиповітряна оборона, а в частині Севастополя зник інтернет. Про це пише УНН.

Деталі

Місцеві жителі повідомляють, що перші вибухи було чути понад півгодини тому. Після цього пролунали черги в районі аеропорту "Сімферополь". У Бахчисараї близько 00:39 зафіксували звуки стрілянини та вибухів, також було видно спалахи.

Повідомлення про дрони та вибухи

За словами очевидців, у районі Ялтинського кільця працював російський зенітний комплекс "Панцир". Водночас над мисом Фіолент стріляли зі стрілецької зброї. Також повідомляється про проліт дрона над районом бухти Омега з боку півночі та подальший вибух у напрямку Камишової або Козачої бухти.

Крім того, вибухи та польоти безпілотників фіксували поблизу населених пунктів Миколаївка, Роздольне та Вінницьке. За інформацією місцевих джерел, також пролунали вибухи на аеродромі "Кача". Агенти руху "АТЕШ" повідомляють про сильні вибухи у районі Севастополя, зокрема в районі Сахарної Головки, а також про перебої зі зв’язком та інтернетом у місті.

